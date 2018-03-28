Güncelleme 2 - Yolcu Otobüsü Önce Ağaçlara Sonra İstinat Duvarına Çarptı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Trabzon- İstanbul seferini yapan Özcan Abanoz'un kullandığı Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 S 1991 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu Danişment mevkisinde önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından istinat duvarına çarptı.

Kazada otobüs şoförü Abanoz ile muavin Hakan Ercanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendi imkanları ve ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 16'sı ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada ölen şoför ile muavinin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"Camı kırıp kendi imkanlarımızla dışarı çıktık"

Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Hakkı Topal, AA muhabirine kaza anını anlattı.

İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiğini belirten Topal, "Önce bir gürültü, ardından da bağrışma sesleri duydum. Bir anda etrafımız cam kırıklarıyla doldu. Otobüste kilitli kaldık. Camların hepsi kırılmamıştı. Biz bir tane camı kırıp kendi imkanlarımızla dışarı çıktık. Ben orta sıralardaydım. Ön sıralarda oturanlardan hiç haberim yok." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da Osmancık Devlet Hastanesine gelerek, yaralıları ziyaret etti.

Yaralıların durumları ve kaza hakkında yetkililerden bilgi alan Sobacı, vatandaşlara "geçmiş olsun" temennilerini iletti.