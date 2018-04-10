Güncelleme 2 - Sanatçı Kabaklı Burdur'da Trafik Kazası Geçirdi

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.

Kazada yaralanan Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sol kolunda kırık olan Kabaklı, Burdur'daki müdahalenin ardından tedbir amacıyla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, hastanede yaptığı açıklamada, Kabaklı'nın saat 16.30 sularında Burdur'un Karamanlı ilçesi sınırları içinde kendi kullandığı araçla tek taraflı kaza geçirdiğini belirtti.



Kabaklı'nın Burdur Devlet Hastanesinde tetkiklerinin yapıldığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran Vali Yılmaz, şunları kaydetti:



"Şu anda bilinci açık, konuşuyor. Ailesi de şu an yolda gelmek üzere. Kolunda bir kırık var. Baş kısmında çarpmadan kaynaklı birtakım kesikler var. Arkadaşlarımız dikişlerini yaptılar. Göğsünde çarpmadan kaynaklı hafif bir kanama var. Bununla ilgili de hastayı Isparta Şehir Hastanesine nakledeceğiz. Şu anda çok şükür sağlığı ile ilgili endişe edilecek acil bir durum yok. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz."



Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Vali Yılmaz'ı arayarak Kabaklı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.



Bu arada, kaza ve sonrası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Genel durumu iyi"

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Feridun Ruşen Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçı Esat Kabaklı'nın Burdur yolunda geçirdiği kaza sonucunda ambulansla Isparta Şehir Hastanesine getirildiğini söyledi.

Kabaklı'nın genel durumunun iyi olduğunu aktaran Keskin, şöyle devam etti:

"Tahliller sonucunda baktığımızda sol ön kolda parçalı kırık, beraberinde sol akciğerinde kontüzyonu mevcuttu. Daha sonra sol ön kolu atele aldık. Arkasından hastamızı kontrol altında tutmak için yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu iyi. Şuuru açık, bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yönünden bir 24 saat geçmesi uygundur. Şu anda genel durumu gayet iyi, bir sıkıntımız yok. Yakınları yoldalar. Yakınlarına genel durumu hakkında bilgi verdik. Yolculukta panik olmasınlar diye.

Cumhurbaşkanımız durumu hakkında bilgi aldı. Durumu izah ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Hastanemizde muhtemelen birkaç gün misafir edeceğiz. Ondan sonra duruma göre tekrar değerlendireceğiz. Biraz önce de doktor arkadaşlarımızla görüştüm, genel durumunun iyi olduğunu söylediler. Kendisi şu an uyuyormuş. Bir problem görünmüyor."

Keskin, duruma göre yarın bir değerlendirme daha yapacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, hastaneye gelerek Başhekim Keskin'den sanatçı Kabaklı'nın son durumu hakkında bilgi aldı.