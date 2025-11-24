Zorlu Koşullarda Eğitim Mücadelesi: Çukur İlkokulu'ndan Yenilikçi Yaklaşımlar

Siirt'in Pervari ilçesinde, zorlu coğrafi koşullara sahip dağlarla çevrili köy okulunda görev yapan Elif Çiçek ve Şeyma Dinçer, öğrencilerini sevgiyle geleceğe hazırlıyor.

Kent merkezine 85, ilçe merkezine ise 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurköy köyündeki Çukur İlkokulu'nda, 14 öğrenci ana sınıfı, 26 öğrenci de birleştirilmiş sınıfta eğitim görüyor.

Okulda görev yapan müdür yetkili ana sınıfı öğretmeni Çiçek ve sınıf öğretmeni Dinçer, sabahları sobayı yakarak öğrencilere eğitim için sıcak bir ortam sağlıyor.

Öğretmenler bahçede oluşturdukları bostanda öğrencileri ile sebze yetiştiriyor, kurdukları kümesteki yumurtaları çocuklara topluyor.

Sonbahar ve kış aylarının soğuk geçtiği bölgede öğrencileri için çorba yapan, makarna ve pizza günleri gibi etkinlikler düzenleyen öğretmenler, dersten arta kalan zamanlarda öğrencileri ile oyunlar da oynuyor.

"Öğretmenlik bence meslek değil gönül işi"

Elif Çiçek, AA muhabirine, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra sosyolog olarak bir kamu kurumunda görev yaptığını daha sonra idealindeki meslek için İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programından da mezun olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) aldığı puan ile köye atandığını ifade eden Çiçek, çok sevdiği öğretmenlik mesleğini icra etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bitlisli olduğunu fakat Mersin'de büyüdüğünü anlatan Çiçek, köyün baraj gölü manzarasının muhteşem olduğunu dile getirdi.

Çiçek, zorlu coğrafi koşullarına da alıştıklarını anlattı. "Çukur İlkokulu'muzun bulunduğu böyle bir coğrafyayı hayatımda ilk defa gördüm. Daha önce köy hayatım olmamıştı. Gerçekten zor bir coğrafya ama bu coğrafyayı güzelleştiren buranın insanı. İnsanların sıcakkanlılığı, misafirperverliği çok güzel. Beni en çok onların yaklaşımı, tutumu, sevgisi, muhabbeti etkiledi ve buraya daha kolay adapte olmamda onların desteği çok fazla oldu." dedi.

Okulda sınıf öğretmeni Şeyma Dinçer'in eşi Hüseyin Dinçer'in de ücretli öğretmen olarak görev yaptığını belirten Çiçek, el ele vererek öğrencilere en iyi eğitimi sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Okulda fedakarlıkla çalıştıklarını ifade eden Çiçek, "Birbirimize destek oluyoruz. Köy koşulları çok zor ama bizi buraya bağlayan çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, sevgi. Onları görünce yorgunluğumuz kalmıyor. Çocuklarımızı çok seviyoruz. İyi ki öğretmenim diyorum. Hep hayalim öğretmen olmaktı. Bunun için mücadele ettim. Çok şükür nasip oldu. Öğretmenlik bence meslek değil gönül işi. İnşallah kendimize yakışır şekilde bu mesleği icra edebiliriz." diye konuştu.

Çiçek, okulda öğrencileri farklı etkinliklerle de buluşturduklarını anlatarak, sınıfı, okulu bir aile ortamına dönüştürdüklerini kaydetti.

Öğrencilerle küçük bir bostan yaptıklarını, küçük bir kümes kurduklarını belirten Çiçek, çocuklarla tavuklara yem verdiklerini, yumurtaları birlikte topladıklarını, çocukların bundan mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.

"Köyümüzü de öğretmenliği de çok seviyorum"

Kilisli öğretmen Şeyma Dinçer de Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra bu yıl ocak ayında Çukur İlkokulu'na atandığını belirtti.

"İlkokul öğretmenimizin bize aşıladığı vatan, millet ve çocuk sevgisiyle ben de öğretmen olmak istedim." diyen Dinçer, insanların güzel yaklaşımı sayesinde köye alıştığını dile getirdi.

Dinçer, "Köyümüzü de öğretmenliği de çok seviyorum. Öğrencilerimizi vicdan sahibi, vatansever, çevre bilinci olan, saygı ve sevgiyi bilen, çalışkan nesiller olarak yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşlarıyla el birliğiyle çocukları geleceğe hazırladıklarını anlatan Dinçer, köyde yaşayanların da büyük destekleriyle her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini söyledi.

Dinçer, "Ailemden kimse burada yok ama bütün köy benim ailem oldu. İlk geldiğimizde çok şaşırdık. Kış mevsimiydi ve kar vardı. Sobayı görmüştüm ama soba yakmayı bilmiyordum. Sağ olsun eşim o konuda yardımcı oldu. Burada öğrencilerimize sıcak bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Leyla Gökhan da öğretmenlerini çok sevdiklerini, onlarla çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Züleyha Güney de öğretmenlerine olan sevgisinin derslerine olumlu yansıdığını söyledi.