Haberler

Zorlu Koşullarda Eğitim Mücadelesi: Çukur İlkokulu'ndan Yenilikçi Yaklaşımlar

Zorlu Koşullarda Eğitim Mücadelesi: Çukur İlkokulu'ndan Yenilikçi Yaklaşımlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesindeki Çukur İlkokulu'nda öğretmen Elif Çiçek ve Şeyma Dinçer, zorlu coğrafi koşullarda öğrencilerine sevgiyle eğitim veriyor. Öğrencileri için sıcak bir ortam sağlayan öğretmenler, çeşitli etkinlikler ve uygulamalarla çocukları geleceğe hazırlıyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde, zorlu coğrafi koşullara sahip dağlarla çevrili köy okulunda görev yapan Elif Çiçek ve Şeyma Dinçer, öğrencilerini sevgiyle geleceğe hazırlıyor.

Kent merkezine 85, ilçe merkezine ise 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurköy köyündeki Çukur İlkokulu'nda, 14 öğrenci ana sınıfı, 26 öğrenci de birleştirilmiş sınıfta eğitim görüyor.

Okulda görev yapan müdür yetkili ana sınıfı öğretmeni Çiçek ve sınıf öğretmeni Dinçer, sabahları sobayı yakarak öğrencilere eğitim için sıcak bir ortam sağlıyor.

Öğretmenler bahçede oluşturdukları bostanda öğrencileri ile sebze yetiştiriyor, kurdukları kümesteki yumurtaları çocuklara topluyor.

Sonbahar ve kış aylarının soğuk geçtiği bölgede öğrencileri için çorba yapan, makarna ve pizza günleri gibi etkinlikler düzenleyen öğretmenler, dersten arta kalan zamanlarda öğrencileri ile oyunlar da oynuyor.

"Öğretmenlik bence meslek değil gönül işi"

Elif Çiçek, AA muhabirine, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra sosyolog olarak bir kamu kurumunda görev yaptığını daha sonra idealindeki meslek için İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programından da mezun olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) aldığı puan ile köye atandığını ifade eden Çiçek, çok sevdiği öğretmenlik mesleğini icra etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bitlisli olduğunu fakat Mersin'de büyüdüğünü anlatan Çiçek, köyün baraj gölü manzarasının muhteşem olduğunu dile getirdi.

Çiçek, zorlu coğrafi koşullarına da alıştıklarını anlattı. "Çukur İlkokulu'muzun bulunduğu böyle bir coğrafyayı hayatımda ilk defa gördüm. Daha önce köy hayatım olmamıştı. Gerçekten zor bir coğrafya ama bu coğrafyayı güzelleştiren buranın insanı. İnsanların sıcakkanlılığı, misafirperverliği çok güzel. Beni en çok onların yaklaşımı, tutumu, sevgisi, muhabbeti etkiledi ve buraya daha kolay adapte olmamda onların desteği çok fazla oldu." dedi.

Okulda sınıf öğretmeni Şeyma Dinçer'in eşi Hüseyin Dinçer'in de ücretli öğretmen olarak görev yaptığını belirten Çiçek, el ele vererek öğrencilere en iyi eğitimi sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Okulda fedakarlıkla çalıştıklarını ifade eden Çiçek, "Birbirimize destek oluyoruz. Köy koşulları çok zor ama bizi buraya bağlayan çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, sevgi. Onları görünce yorgunluğumuz kalmıyor. Çocuklarımızı çok seviyoruz. İyi ki öğretmenim diyorum. Hep hayalim öğretmen olmaktı. Bunun için mücadele ettim. Çok şükür nasip oldu. Öğretmenlik bence meslek değil gönül işi. İnşallah kendimize yakışır şekilde bu mesleği icra edebiliriz." diye konuştu.

Çiçek, okulda öğrencileri farklı etkinliklerle de buluşturduklarını anlatarak, sınıfı, okulu bir aile ortamına dönüştürdüklerini kaydetti.

Öğrencilerle küçük bir bostan yaptıklarını, küçük bir kümes kurduklarını belirten Çiçek, çocuklarla tavuklara yem verdiklerini, yumurtaları birlikte topladıklarını, çocukların bundan mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.

"Köyümüzü de öğretmenliği de çok seviyorum"

Kilisli öğretmen Şeyma Dinçer de Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra bu yıl ocak ayında Çukur İlkokulu'na atandığını belirtti.

"İlkokul öğretmenimizin bize aşıladığı vatan, millet ve çocuk sevgisiyle ben de öğretmen olmak istedim." diyen Dinçer, insanların güzel yaklaşımı sayesinde köye alıştığını dile getirdi.

Dinçer, "Köyümüzü de öğretmenliği de çok seviyorum. Öğrencilerimizi vicdan sahibi, vatansever, çevre bilinci olan, saygı ve sevgiyi bilen, çalışkan nesiller olarak yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşlarıyla el birliğiyle çocukları geleceğe hazırladıklarını anlatan Dinçer, köyde yaşayanların da büyük destekleriyle her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini söyledi.

Dinçer, "Ailemden kimse burada yok ama bütün köy benim ailem oldu. İlk geldiğimizde çok şaşırdık. Kış mevsimiydi ve kar vardı. Sobayı görmüştüm ama soba yakmayı bilmiyordum. Sağ olsun eşim o konuda yardımcı oldu. Burada öğrencilerimize sıcak bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Leyla Gökhan da öğretmenlerini çok sevdiklerini, onlarla çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Züleyha Güney de öğretmenlerine olan sevgisinin derslerine olumlu yansıdığını söyledi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Mohamed:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. Nelson'ın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ettim. Sadece bu ay, yatırımımla 391.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da "Nildatrading" adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.