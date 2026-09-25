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Zonguldak'tan O Gaca, 3 saatte direksiyon tamir edip En İyi Takım Ruhu ödülü aldı.

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Zonguldak'tan O Gaca, 3 saatte direksiyon tamir edip En İyi Takım Ruhu ödülü aldı.
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Zonguldak'tan TEKNOFEST Robotaksi yarışmasına katılan lise öğrencilerinden oluşan O Gaca takımı, teknik kontrolden önce arka direksiyonu kırılan aracını 3 saatte tamir etti. Kriz anındaki dayanışması hakemlerin dikkatini çeken takım, En İyi Takım Ruhu ödülüne layık görüldü.

ZONGULDAK'tan TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan ve teknik kontrolden önce araçlarının arka direksiyonu kırılınca 3 saat içinde tamir eden lise öğrencilerinden oluşan 'O Gaca' takımı, 'En İyi Takım Ruhu' ödülüne layık görüldü. Takım kaptanı Muhammet Okbi, "Bu başarı bir kişinin başarısı değil, bir takımın başarısıdır. Takım Ruhu Ödülü'nü Robotaksi yarışmasında yapmış olduğumuz çabadan dolayı aldık" dedi.

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi ile Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 6 kişilik 'O Gaca' takımı, Mustafa Yılmaz Gömülü Sistem Teknolojileri Uygulama Merkezi'nde yaptıkları çalışmalarla TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na katıldı. Teknik kontrolü geçen tek lise takımı olan 'O Gaca' adını finale yazdırdı. Yarışmadaki teknik kontrolden önce aracın arka direksiyonunun kırılması üzerine ekip, danışman öğretmenlerinden Zonguldak'tan yedek parça getirmesini istedi. Yedek parçanın ulaşmasının ardından ekip, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla direksiyonu değiştirerek aracı teknik kontrole hazır hale getirdi. Kriz anında ekip üyelerinin gösterdiği dayanışma ve çalışma, hakemlerin dikkatini çekti. 'O Gaca' takımı, bu çalışması nedeniyle 'En İyi Takım Ruhu' ödülüne layık görüldü.

'HAKEMLERİMİZ GÖRDÜ VE BEĞENDİ'

Takım kaptanı ve Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Okbi, "Bu başarı bir kişinin başarısı değil, bir takımın başarısıdır. Takım Ruhu Ödülü'nü Robotaksi yarışmasında yapmış olduğumuz çabadan dolayı aldık. Teknik kontrolden önce arka direksiyonumuz kırıldı. Zonguldak'tan danışman hocalarımızdan yedek parça istedik. Kendi mekanikçi arkadaşlarımızla yaklaşık 3 saat çalışarak arka direksiyonu değiştirdik. Hakemlerimiz bunu gördü ve beğendi. Bunun için bize takım ruhu ödülü vermek istediler" dedi.

Araçlarında 1 lidar, 3 kamera ve GPS bulunduğunu belirten Okbi, arka ve ön direksiyonların birbirinden bağımsız hareket ettiğini ve geliştirdikleri algoritmayla kontrol edildiğini ifade ederek, "Biz burada yaz günleri çalışırken normal liseli öğrenciler tatil yapıyordu. Son yarışmaya gitmeden önce sabahlamıştık. Başarı ancak böyle geliyor, sıkı çalışmayla birlikte geliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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