Zonguldak'taki yabancı öğrenciler, bayramı, savaş bölgesindeki ailelerinden uzakta karşılıyor

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren 1501 uluslararası öğrencinin bazıları, ülkelerinde süren savaşlar nedeniyle Ramazan Bayramı'na ailelerinden uzakta girecek olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden 1501 öğrenci daha iyi bir gelecek umuduyla eğitim almak için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne geldi. Uluslararası Öğrenci statüsündeki gençlerden bazıları, savaşın yıkımı eşliğinde ailelerinden ayrı ilk kez bir bayram geçirecek olmanın burukluğunu yaşıyor.

'HİÇ KİMSE KAZANMAYACAK'

Yemen'den 4,5 ay önce Zonguldak'a gelen ve şu an Türkçe öğrenmeye çalışan Abdullah Bin Makashen (20), "Yemen'de savaş şimdi durdu. İnşallah başlamayacak. Keşke dünyadaki savaşlar dursa. Çünkü savaşta hiç kimse kazanmayacak" dedi.

İRANLI ÖĞRENCİLER AİLELERİ İÇİN ENDİŞELİ

İran'dan üniversite eğitimi için Zonguldak'a gelen Aylar Noroozinia (20), bayramda ailesinden ayrı, başka ülkede olmanın burukluğunu yaşadığını belirterek, "Umarım ki savaş en kısa zamanda bizim ülkemizde biter. İnternet İran'da kesikti ama onlar arayabiliyorlar. Çok değil ama haftada 1 kere, 30 saniye belki 1 dakika. Sadece 'iyiler mi, şimdi nerede kalıyorlar' sadece bunu söylüyorlar. Ailemden ilk kez uzak yaşıyorum o yüzden korkutucu bir durum. Kendimi Türkiye'de çok yabancı hissetmiyorum. İran ve Türkiye'nin kültürü birbirine çok yakın" diye konuştu.

'1 HAFTADIR HİÇ KONUŞMADIM VE ÇOK KORKUYORUM'

İran ve ABD arasındaki savaş haberini aldığında ailesi için endişe duymaya başladığını ifade eden İranlı Dorsa Asadi (19) ise şunları söyledi:

"Savaş başladığında, gerçekten çok üzüldüm, çok panik ve stres oldum. Böyle olmasını istemiyordum. Ama elimden bir iş gelmiyor. Sadece umarım ki hızlı geçsin, bitsin. Ben şimdi ailemle 1 haftadır hiç konuşmadım ve çok korkuyorum, stres yapıyorum. Onlar iyiler mi, değiller mi?' Bu sene ben bu bayramda ailemle değilim, birlikte değiliz ve onlarla kutlamıyorum ama çok mutluyum, Türkiye'de yaşıyorum. Türk kültürü bizim kültürümüze çok yakın ve ben bu yüzden çok mutluyum."

'ALLAH'A ISMARLADIK' DEYİNCE MERAK ETTİĞİMİZ BİR ŞEY YOK'

Filistin'den Zonguldak'a gelen 1,5 yıldır Türkiye'de yaşayan Muhammed Hanoun (19), "Yabancılık çekmiyorum, Türkiye'de kardeş duygusunu her zaman hissediyorum. Buraya alıştım, aile ortamındayım diyebilirim. Ramazan bizim için paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Ailemden uzakta olmak zor bir şey ama burada olduğum için bana hiç böyle gelmiyor. 3 yıldır savaş var ama 'Allah'a ısmarladık' deyince korktuğumuz merak ettiğimiz bir şey yoktur. İnşallah ülkemize barış gelir. Ailemle, tüm İslam alemiyle, arkadaşlarımla beraber güzel bayramlar geçiririz. Saldırılar çok zordur. Yaşamayanlar onu anlayamazlar, ne kadar söylesem gerçeğini anlatamam. Anlayabilmek için orayı hissetmen lazım" ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR ÇADIRDA YAŞIYOR'

Türkiye'ye 4,5 ay önce gelen Gazzeli Abdullah Aburaida (20) ise akrabalarının saldırılarda öldüğünü ifade ederek, "Ailem Gazze'de yaşıyor. 6 ay önce amcam ve kuzenlerim öldü, şehit oldu. Özlem duyuyorum, kendi ailemden birileri öldü, o yüzden her gün aklıma geliyor. Şu an savaş bitmiş, durum inşallah daha iyi olacak. Ama hep inşalar çadırda yaşıyor. Ailemle her gün konuşamıyorum. Mesela bazen internet var bazen yok. O yüzden konuşmak bile çok zor" diye konuştu.

'İNTERNETİ KAPATIYORLAR SÜREKLİ'

Kırım'dan gelen Arsen Sadlaev (20), ailesine ulaşmakta güçlük çektiğini söyleyerek, "Ailem şu an Kırım'da, görüşebiliyorum ama konuştuğum zaman sürekli bağlantılar kesiliyor. Bunda da zorlanıyorum, üzülüyorum çünkü. Her zaman bağlantı kesiliyor, sürekli ulaşamıyorum onlara. Ukrayna'ya yakın olduğumuz için interneti kapatıyorlar sürekli. Benim yakınlarımdan elhamdülillah herkes iyi ama hem Kırım'dan hem de Rusya'daki illerden Ukrayna savaşında çok ölen insan var. Giden ve kaybolan da var. Belli değil o insanlara ne olduğu. Onlara da üzülüyorum. İnşallah Rusya ve Ukrayna barışırlar, bu savaş biter inşallah" dedi.

REKTÖR: KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMEMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

Aileleriyle bazen telefonda bile görüşmekte zorlanan öğrencileri için gerekli sosyal ve psikolojik desteği sağlamaya çalıştıklarını anlatan BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, "Üniversitemiz genelinde 1501 uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, İran 66, Afganistanlı 39, Filistinli 17 gibi öğrenci sayılarımız var. Bu öğrencilerimizi ailemizin bir parçası aynı zamanda da kültür elçileri olarak görüyoruz. Tabi bazı öğrencilerimizin ülkelerinde savaşlar meydana gelmiş durumda, Müslüman ülkelerde bilhassa. Bu öğrencilerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlara sosyal ve psikolojik destekler de veriyoruz. Temennimiz odur ki, inşallah en kısa sürede, bayramda, bu savaşlar biter, dünya bir huzura kavuşur. Hep birlikte güzel bir bayram geçiririz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı