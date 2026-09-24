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Zonguldak'ta yağış sonrası Gökgöl Mağarası'nı su bastı, ziyaretçi girişi durduruldu

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Zonguldak'ta yağış sonrası Gökgöl Mağarası'nı su bastı, ziyaretçi girişi durduruldu
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Zonguldak'ta etkili olan yağış nedeniyle Gökgöl Mağarası'nı su bastı. Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası Gökgöl'e ziyaretçi girişi durdurulurken, 875 metrelik yürüyüş yolunun büyük bölümü su altında kaldı ve İl Özel İdaresi ekipleri tahliye için çalışma başlattı.

ZONGULDAK'ta, Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan Gökgöl, etkili olan yağmur sonrası içinden geçen dere suyunun yükselmesi sonucu sular altında kaldı. Mağaraya ziyaretçi girişi durduruldu.

Zonguldak'ta bulunan yaklaşık 350 milyon yıl önceki Karbonifer döneme tarihlenen ve 3 bin 350 metre uzunluğa sahip Gökgöl Mağarası'ndan geçen dere, kentte etkili olan yağış nedeniyle yükseldi. Dere suyunun yükselmesiyle mağarayı su bastı. Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan ve doğal güzellikleriyle de öne çıkan mağaranın 875 metrelik yürüyüş yolunun büyük bir kısmı sular altında kaldı. Suların çekildiği noktalarda çamur birikintileri oluştu. Suların tahliye edilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlatırken, mağaraya ziyaretçi girişi durduruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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