Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Karadeniz Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.Ş, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ile tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, tabanca, ve tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel