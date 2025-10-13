Haberler

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.Ş, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ile tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, tabanca, ve tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Bir anda yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.