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Zonguldak'ta TTK madeninde yangın tatbikatı, işçilerin tahliyesiyle tamamlandı

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Zonguldak'ta TTK madeninde yangın tatbikatı, işçilerin tahliyesiyle tamamlandı
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Zonguldak'ta TTK Üzülmez Müessesesi'nde yer altında yangın senaryosuyla tatbikat düzenlendi. Yerin 320 metre altında çıkan yangın üzerine işçiler gaz maskelerini takarak tahliye edildi, karbonmonoksitten etkilendiği varsayılan bir işçi sedyeyle yer üstüne çıkarıldı.

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde, yer altında çıkan yangın senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi.

TTK Üzülmez Müessesesi'nde 08.00-16.00 vardiyasında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği saat 13.00 sıralarında yerin 320 metre altında bulunan Havuzlar Bölgesi'nde açık alevli yangın çıktı. Yangın, Gaz İzleme Merkezi (MİS) personeli tarafından tespit edilerek acil durum sirenleri çalındı.

Sirenlerin çalınmasıyla eksi 170 ve eksi 320 kotlarında kömür üretimi yapan maden işçileri, yangın nedeniyle oluştuğu varsayılan karbonmonoksit gazından korunmak için OFK olarak adlandırılan gaz maskelerini takarak tahliyeye başladı. Eş zamanlı olarak İş Güvenliği Şube Müdürlüğü, İş Güvenliği Başmühendisliği ve İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birimlere haber verildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu kapsamında karbonmonoksit gazından etkilendiği varsayılan bir maden işçisine TTK Üzülmez tahlisiye ekipleri müdahale etti. Bulunduğu noktadan alınarak kuyu dibine getirilen işçi, sedyeyle yer üstüne çıkarıldı. Madenciye ilk müdahalenin yapılmasının ardından tatbikat tamamlandı.

'OLUMSUZ DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Tatbikatın ardından maden işçilerine seslenen TTK Üzülmez Müessese Müdürü Menderes Öncel, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli önlemlerin alındığını belirterek, beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Öncel, "Bizler yönetim olarak gerekli mühendis ve görevlilerimizin atama ve görevlendirmelerini yapıyoruz. İş güvenliği alanında sizler için tüm önlemleri alıyoruz. Ancak öngörülemeyen ve beklenmeyen bir durumla ocaklarımızda karşılaşabiliriz. Buna hazırlıklı olmalıyız. Bu tür durumlarda meydana gelen olumsuzluklara karşı yöntem geliştirmeliyiz ve bunları da tatbikatlarda görüyoruz. Çok şükür bugüne kadar yapmış olduğumuz tatbikatlarımızı başarıyla gerçekleştirdik. Amacımız ocaklarımızda olumsuz bir durumda nasıl hareket edeceğimizi görmek" dedi.

'GAZ MASKELERİ SORUNSUZ ÇALIŞTI'

TTK Üzülmez İşletme Müdürü Melih Özer de "Tatbikat, Havuzlar Bölgesi'nde oluşan yangın nedeniyle yer altını dolaşan zehirli gazdan sizleri kurtarma çalışmasıydı. Ocaklarımızın çıkış noktalarındaki gaz maskelerimiz, şeytan kulağına kurşun, sorunsuz bir şekilde çalıştı ve arkadaşlarımız bu maskeleri kullanarak tahliye işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi. Hepinize teşekkür ediyor, iyi istirahatler diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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