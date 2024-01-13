- Zonguldak'ta şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'de yaşanan savaş ve Pençe-Kilit Harekatı'nda 9 askerin şehit düşmesiyle ilgili yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve eşi Ceyda Alan, Zonguldak Belediye Meclis Üyeleri, Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Memur Sen'e bağlı sendikaların il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

İstasyon Caddesi'nden başlayan yürüyüş sloganlar eşliğinde Gazipaşa Caddesi'ne kadar devam etti. Yürüyüşle ilgili açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Başkanvekili Saadettin Dede, "Acımız büyük, başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet Yaralılarımıza baş sağlığı diliyoruz. Daha yeni 2023'ün son günlerinde, 22-23 Aralık tarihlerinde Kuzey Irak'ta 12 askerimiz şehit olmuş, 13 Mehmetçiğimiz yaralanmıştı. O evlatlarımızın acıları dinmeden bu kez yine Kuzey Irak, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, arkalarına Amerikan ve İsrail eşkıyalarının desteğini de alan PKK köpekleri 5 askerimizi şehit edip 8 askerimizi yaraladılar. Lanet olsun bu milleti böyle terörist faaliyetlerle bölüp parçalayacağını zanneden küresel eşkıyalara. Lanet olsun bu küresel çetelerin kuyruğuna takılıp kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlara. Adına şehit yazdırmayı kendisi için gurur, şan,şeref gören bir milletin evlatlarını kahpece tuzaklarla yıldıracağını zannedenler bilsinler ki şehadet bizim için en yüce mertebedir. Ey İsrail, abluka içine aldığın bir avuç Gazelliyi 7 Ekim'den bu yana üç aydır en modern silahlarla vuruyorsun, ölüm saçan uçaklarınla aylardır her gün bombalıyorsun. 2 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip insanların üzerine binlerce ton bomba yağdırdın. Şehirde taş üzerinde taş bırakmadın. İşgalci İsrail; kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyorsun. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyorsun. Son bilgilere göre Filistin'de, 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de, siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti" dedi.

Açıklamaların ardından kalabalık grup dağıldı.