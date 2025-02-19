Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında İşçi Cinayeti Davası Devam Ediyor

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A. (52), E.G. (34) ve H.K. (46) ile tutuksuz sanık S.K. (28) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar A.Ç. (46) ve E.D. (22), maktulün ve sanıkların yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Nourtani ile aynı maden ocağında çalışan 2 Afganistan uyruklu işçinin çektiği videoyu izletti. Söz konusu 2 kişi, Nourtani'nin, E.G'nin böbreğini satmasını istediğini ancak fiyat konusunda anlaşamadıklarını kendilerine anlattığını öne sürdü.

Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, maktulün eşi Qamer Gül Meliki'nin beyanlarının SEGBİS ile kayda alınmasını talep ederek, celse arasında buna dair dilekçeyi mahkemeye sunduğunu beyan etti.

Mahkeme heyeti, SEGBİS'in kullanılması hakkında yönetmelikte yazan kayıt alınması zorunlu hallerden birinin mevcut olmadığı gözetilerek, tüm celselerde katılan ve katılan vekilinin yazılı ve sözlü beyanlarının zapta geçtiği dikkate alındığında bu yöndeki talebinin reddine oy birliğiyle karar verdi.

Avukat Şeker, talebinin reddine yönelik itirazlarda bulunup mahkeme heyetini reddettiğini ayrıca, heyet ve savcılık hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Cumhuriyet Savcısı, reddi hakim hususunda takdirin mahkeme heyetinde olduğunu, reddi hakimi gerektirir bir hususun tespit edilmediğini ifade etti.

Mahkeme, sanıklar A.A, E.G. ve H.K'nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar S.K, A.Ç. ve E.D'nin yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Avukat Şeker'in heyeti ret talebinin sebebi ve delilini somut şekilde ortaya koymadığı gerekçesiyle geri çevrilmesine karar veren mahkeme, katılan vekili hakkında duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle disiplin işlemleri yapılıp yapılmayacağı hususunda takdir ve gereğinin ifası için bağlı bulunduğu baroya bildirimde bulunulmasını kararlaştırdı.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan avukat Şeker, süreci gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

Maktulün eşi Meliki ise "Hayvanı bile öldüren, yakan yargılanıyor. Bir insanı öldürdüler. Dört çocuğu yetim bıraktılar. Bir yuvayı yıktılar. Bunun cevabını verecekler. Çocukların geleceği, harçlığı, hastalığı var. Nasıl karşılayacağım? İki hasta çocuğum var. İkisi küçük. Kendilerini bizim yerimize koysunlar." ifadelerini kullandı.

Olay

Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği, fakat zanlıların yeni giriş açarak maden ocağını yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.