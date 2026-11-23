ZONGULDAK'ta Türkan Tuygar (57), 38 yıl önce mezun olduğu Yayla Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaklaşık 4 ay önce müdür olarak atandı. Kendi mezun olduğu okulda görev yapmanın çok farklı bir duygu olduğunu söyleyen Tuygar, "Bunu kelimelerle ifade etmek gerçekten zor. Yaşamak gerekir diye düşünüyorum. Benim de okuluma, öğrencilerime tabii ki bir vefa borcum var" dedi.

Eski adıyla Zonguldak Kız Meslek Lisesi olan okuldan 1988 yılında mezun olan Türkan Tuygar, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi El Sanatları Nakış Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Meslek hayatına 1992 yılında Zonguldak Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen olarak başlayan Tuygar, kentteki çeşitli okullarda ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Yaklaşık 4 ay önce mezun olduğu okula müdür olarak atanan Tuygar, yıllar sonra aynı okulda yönetici olarak görev yapmanın kendisi için gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi. Öğrencilerinin meslek sahibi olarak kendi ayakları üzerinde durmalarını önemsediğini belirten Tuygar, kız öğrencilerin eğitim alarak geleceklerini güvence altına almaları gerektiğini ifade etti.

'ÖĞRENCİLERİME VEFA BORCUM VAR'

Mezun olduğu okulda müdürlük yapmanın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını anlatan Tuygar, "Kendi okulunuzda, mezun olduğunuz lisede, okuduğunuz bir okulda müdür olmak farklı bir duygu. Hem mutlu oluyorsunuz hem bir vefa borcunuz var. Koridorlarda dolaştığınız, sıralarda oturduğunuz, bahçesinde dolaştığınız anları düşünüyorsunuz. Şu anda da kendi öğrencilerinizi okulda görüyorsunuz. Farklı, duygusal bir duygu oluyor. Bunu kelimelerle ifade etmek gerçekten zor. Yaşamak gerekir diye düşünüyorum. Benim de okuluma, öğrencilerime tabii ki bir vefa borcum var" dedi.

'TEK HEDEFİM KIZ MESLEĞİN KÜLTÜRÜNÜ DAHA YUKARILARA TAŞIMAK'

Kız çocuklarının eğitim almasının güçlü bir gelecek ve aile yapısı açısından önemine dikkat çeken Tuygar, "Kızlarımın okuması, gelecekleri ve geleceğin güçlü ve mutlu bir ailesi için elimizden gelen gayreti ve özveriyi tüm ekibimle birlikte göstererek onları güzel yerlere taşımayı düşünüyorum. Tek amacımız ve hedefimiz, okulumun bayrağını devraldığım yerden kız mesleğin kültürünü, geleneğini ve başarısını daha yukarılara taşımak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı