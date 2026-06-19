Zonguldak'ta madenciler çocuklarının okulunda babalar gününü kutladı

ZONGULDAK'ta maden işçileri, çocuklarının okuluna işçi tulumu ve baretleriyle gelerek, Babalar Günü etkinliğine katıldı. 'Benim Kahramanım Babam' isimli etkinlikte, tiyatro ve dans gösterileri ile şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde bulunan Ziya Gökalp Ortaokulu'nda öğrenim gören çocukların aynı mahalledeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi'ne ait ocakta çalışan maden işçileri babaları, 'Babalar Günü' dolayısıyla okula ziyarette bulundu. 'Benim Kahramanım Babam' ismiyle gerçekleştirilen etkinlik için okula gelen 68 maden işçisini, çocuklar alkışlarla karşıladı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin de katıldı. Programda, şiirler okundu, tiyatro ve dans gösterileri yapıldı. Günün anısına, tüm babaları temsilen maden işçisi Salih Türk'e kızı Senem Türk hediye verdi. Okulun öğrencilerinden Yusuf Taha Akçaalan, "Bugün başta o zorlu mücadelesiyle yolumuzu aydınlatan madenci babalarımız olmak üzere, ailesi için hayatını adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

'MADEN OCAĞINDA EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

18 yıllık madenci Hakan Örenli, etkinlikte çocuğunun şaşırdığını, kendisinin ise sevinç ve mutluluk duyduğunu söyledi. İşini ve çocuklarını çok sevdiğini söyleyen 18 yıllık madenci Erkan Öncü ise "Her zaman çocuklarımız için varız. Maden ocağında ekmek parası için çalışıyoruz. Doğa ve yer altıyla mücadele, çocuklarımızla mücadele; en büyük mutluluk çocuklarımızla mücadele. Çocuklarımızı belli bir seviyeye getirebiliyorsak ne mutlu bize. Her şey çocuklarımız için" diye konuştu.

Erkan Öncü'nün kızı Elvin Öncü de, "Babam geldiği için çok mutluyum. Okulumuzda böyle bir şey olduğu için de sevindim. Babamın yaptığı da sürpriz oldu herkes için, iyi oldu. Benim babam madenci. Diğer arkadaşlarımın da madenci babalarımızı görmeleri, benim de görmem beni mutlu etti. Hem onlar da mutlu oldu. Böylece güzel bir gün elde ettik. Öğretmenlerimize ve geldikleri için tüm babalara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı