Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle taşan deniz Kozlu Limanı'nı su altında bıraktı
Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşarak Kozlu Limanı'nı su altında bıraktı. Balıkçılar, barınaklarını korumak için önlem almaya çalışırken, dalgaların boyu 7 metreyi buldu.

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizin taşması sonucu Kozlu Limanı su altında kaldı.

Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yer yer 7 metreyi bulan dalgaların boyu Kozlu Limanı'ndaki mendireği aştı.

Denizin taşması sonucu sular liman içerisindeki balıkçı barınaklarına kadar geldi. Barınakların girişine tahta koyarak suların içeri girmesini engellemeye çalışan bazı balıkçılar, suyu tahliye etmeye çalıştı.

Suların taşıdığı çöpler limanı kaplarken, balıkçılar zarar görmemesi için kayıkları ve ağları liman dışına taşıdı.

Balıkçı Yıldıray Kasap, gazetecilere, limana su bastığını, balıkçıların rahatlığı için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Ağların denize gitmesini engellemeye çalıştığın anlatan Kasap, doğal afetlerle karşı karşıya kalabildiklerini, bazı barınaklara su girdiğini kaydetti.

Balıkçı Cevat Üçüncü de çok fazla zararlarının olmadığını, önlem almayanların barınakların önüne kadar çöp geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
