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Zonguldak'ta kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Zonguldak'ta kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi'nde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olan 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bülent Ecevit Caddesi üzerinde B.T. (21) idaresindeki 67 AEP 875 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AK 156 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada sürücü B.T. yaralandı, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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