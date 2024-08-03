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Zonguldak'ta Hamas liderine suikast ve İsrail saldırıları protesto edildi

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Zonguldak'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Zonguldak'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin'e destek vermek ve İsrail'i telin etmek amacıyla kentteki sendikaların üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Madenci Anıtı'nda başlayan yürüyüşte İsrail aleyhine slogan atan ve 10 aydır saldırılar altında yaşayan Gazzelilere destek veren pankartlar taşıyan eylemciler, Zonguldak Valiliği önüne ulaştı.

Buradaki Şehitler Anıtı'nda açıklama yapan Eğitimciler Birliği Sendikası Başkanı Sadettin Dede, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini, Gazze Şeridi'nde tek bir güvenli noktanın bulunmadığını söyledi.

Dede, Gazze'deki insanların, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mazlum ve masumlar, faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizm'in hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş, Gazze'de planlı programlı soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında Birleşmiş Milletler çaresiz, BMGK ikiyüzlü, uluslararası toplum sessiz."

Zonguldak'tan bütün uluslararası toplumlara ve liderlere seslendiklerini vurgulayan Dede, soykırımın durdurulması için bütün insanlığın ayağa kalkması gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Yürüyüşe, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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