Yılın ilk kar tatili haberi geldi! Bir ilde eğitime ara verildi
Zonguldak'ta etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi. İl genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin iptal edilmesinin yanı sıra aynı tarihte engelli ve hamile kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

SINAVLAR İPTAL, ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELE İDARİ İZİN

Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MGM'DEN "SARI" KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli kar yağışı nedeniyle Zonguldak'a "sarı" kodlu uyarı verdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek tüm olumsuzlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
