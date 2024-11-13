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Zonguldak'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 7,2 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı. Kaymakamlık ve belediye temsilcileri ile birlikte afet yönetimi ve acil durum hazırlıkları değerlendirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde deprem tatbikatı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında merkez üssü Bolu'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden ilçede tatbikat gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed Evlice başkanlığında Devrek Belediye Başkanvekili Tuncay Mezir'in de katıldığı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Kurulu toplantısında afet yönetimi ve acil durum hazırlıkları gözden geçirildi. İlçe genelinde hızlı ve etkili müdahale stratejileri değerlendirildi.

Tatbikatın saha çalışmaları senaryosunda, arama kurtarma çalışmalarının kurumlararası güç birliğiyle en iyi şekilde sahaya yansıtılması planlandı.

Kaynak: AA / Sercan Kapusuz - Güncel
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