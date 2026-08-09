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Zonguldak'ta Dalgalı Denizde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

Zonguldak'ta Dalgalı Denizde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dalgalı denizde mahsur kalan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, 5 kişinin yardımına ekipler yetişti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dalgalı denizde mahsur kalan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, 5 kişinin yardımına ekipler yetişti.

Değirmenağzı Plajı'na sabah saatlerinde gelen Bekay Ç. (29) ve Canberk K. (28) SUP (kürek sörfü tahtası) ile denize açıldı. Bir süre sonra rüzgarın etkisini artırmasıyla denizde yaklaşık 5 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu. İki arkadaş, dalgalı denizde mahsur kaldı.

Plajda bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki arkadaş, kürek çekerek kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.

Bu sırada denizde bulunan 4 kişi de dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yorulan 4 kişi, kayalıklara tırmanarak yardım bekledi.

Sahil güvenlik ile itfaiye ekiplerinin can yeleği ve iplerle müdahale ettiği gruba, çevredekiler de yardım etti.

Ekipler suya girerek kayalıklarda mahsur kalan kişileri kıyıya çıkardı.

Ekiplerin bölgeden ayrılmasından kısa süre sonra denizde bir kişinin daha kaldığı ihbar edildi. Bunun üzerine ekipler yeniden Değirmenağzı Plajı'na yönlendirildi.

Bartın'dan bölgeye gelen sahil güvenlik botu, denizde bulunan kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı.

Sağlık personelince kontrolleri yapılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan öğle saatlerinde, bugün ve yarın için denize girişlere yasak getirilmişti.

Kaynak: AA
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