Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarı toprak basıncıyla kısmen yıkıldı

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Zonguldak'ta çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın alt kısmındaki istinat duvarının bir kısmı yıkıldı.

Merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyüdü.

Esneyen duvarın bir bölümü yıkıldı. Bunun üzerine bölgedeki 2 katlı bir binanın da yıkılma riskine karşı ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı, alanı bariyerlerle kapattı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Duvarın yıkılma anı belediye ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, 21 Ekim'den bu yana çöken binanın çevresindeki 14 binada toplam 134 daire tahliye edildi.

Bina sakinlerinden bazıları misafirhanelere yerleştirildi, bazıları da yakınlarının evlerine gitti.

"Gerekli güvenlik önlemleri alındı"

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, bölgede şu anda yeniden bir hareketlenme olduğunu belirterek, buradaki binaların tedbir amacıyla boşaltıldığını söyledi.

Burada makineli çalışma yapılmasının mümkün görülmediğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Risk arz ediyor. Dolayısıyla bir süre beklenecek. Arkada gördüğümüz binalar zaten yıkılacak. 6-7 bina var, bir kısmı yıkılacak. Makineyle müdahale etme imkanı olursa makineyle müdahale edilecek. Takip ediyoruz, burayı güvenli hale getirdik." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, ekiplerce Gümüşevler Sitesi'nin zemininin kayalık olduğunun ifade edildiğini aktararak, "AFAD İl Müdürlüğümüze yaptırdığımız incelemede, yukarıda bir hareketlenme olmadığı söylendi. Geçmiş yıllara dönük yapılan incelemede, bir kütle hareketinin olmadığını söylemişlerdi. Şu anki durum değişti mi bilmiyoruz ama bu dediğim bilgi bir hafta, 10 gün öncesinin bilgisi." ifadelerini kullandı.

Gümüşevler Sitesi'nin altındaki toprakta bir çatlama olduğunu kaydeden Hacıbektaşoğlu, burada kütle hareketinin olmadığını değerlendirdiklerini, bölgeyi izlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Hacıbektaşoğlu, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayarak, "Toprak kayma hareketinin stabil hale getirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağladığımızda güvenli olan yerlere zaten 'evinize dönebilirsiniz' diyeceğiz. Onun dışında diğer çalışmaları yapacağız ve takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Olay

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

Öte yandan, 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

Zonguldak Valiliğinden 7 Kasım'da yapılan açıklamada, tehlike arz eden istinat duvarının, Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA