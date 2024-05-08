Zonguldak'ta 13 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kepez Mahallesi Gaziler Sokak'taki bir apartmanın 4. katında ikamet eden Eren U, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eren U, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eren U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.