Zonguldak Gökçebey'de yaşayan Sabahattin Mekikci anne böbreğiyle sağlığına kavuştu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Sabahattin Mekikci, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görürken annesinin bağışladığı böbrekle hayata yeniden tutundu.

Bakacakkadı beldesi Merkez Mahallesi'nde ikamet eden 28 yaşındaki Sabahattin Mekikci'nin askerlik muayenesi sırasında yüzündeki solgunluğu fark eden doktor, tahlil yaptırmasını istedi. Mekikci'ye gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından 2020'de akut böbrek yetmezliği tanısı konuldu.

Bir süre ilaç tedavisi alan Mekikci, iyileşme göstermesi üzerine ilaç tedavisini kesti. 4,5 yıl sonra bulantı ve kusma şikayetiyle yeniden hastaneye başvuran Mekikci'de kronik böbrek yetmezliği teşhis edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Mekikci, yaklaşık 1,5 yıl diyalize girdi. Oğlunun çok zorlandığını gören anne 66 yaşındaki Satiye Mekikci, böbreğini bağışlama kararı aldı.

Muayene ve tetkiklerin ardından anne ve oğlu arasında doku uyumunun bulunduğu belirlendi. İstanbul'da özel bir hastaneye 31 Ağustos'ta nakil olan Sabahattin Mekikci, annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

"Annemin böbreğini verebileceğini diyaliz alırken öğrendim"

Sabahattin Mekikci, AA muhabirine, yaşadığı sürecin kendisini olumsuz etkilediğini ve hastaneden eve her geldiğinde ağlamaklı olduğunu söyledi.

Her zaman bu sürecin geride kalacağına inandığını dile getiren Mekikci, "Bu süreçte evde annemle otururken bana böbreğini vermek istediğini söyledi. Annemin böyle bir şey için teklifte bulunması beni duygulandırdı. Bir yandan kabul etmek istiyorsun bir yandan da annenin canı olduğu için kıyamıyorsun." dedi.

Mekikci, annesinin teklifini kabul ettikten sonra tetkikleri yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Herhangi bir sağlık sorunu olmadığından dolayı annem de böbreğini vereceğine inanıyordu. Daha sonra annemin böbreğini verebileceği söylendi. Diyaliz alırken bunu öğrendim. Gözlerim doldu. İnsan tabii ki seviniyor ama benim biraz içten içe oldu. Dışarıya pek yansıtamadım." diye konuştu.

Eski halinden eser kalmadığını, kendisini çok iyi hissettiğini aktaran Mekikci, "Böbreğim çalıştığı ilk andan itibaren kendimi daha dinç hissettim. 3 ay önceki halim bitkindi, 3 ay sonraki halim sanki hiç diyaliz almamış, hiç hastane köşelerinde dolaşmamış gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Mekikci, annesine çok şey borçlu olduğunu dile getirerek, "Annem beni dünyaya getirerek ilk hayatı vermişti, ikinci hayatı da böbreğini bağışlayarak verdi." dedi.

"Böbreğimi verdikten sonra oğlum ikinci hayatına kavuştu"

Satiye Mekikci de inançlı biri olduğunu ve kalbinin sesini dinleyerek oğluna böbreğini bağışlamak istediğini ifade etti.

Bu süreçte her şeyin yolunda gittiğinden bahseden Mekikci, şöyle devam etti:

"Oğluma böbreğimi vereceğimi kimse bilmiyordu. Hastaneye gideceğimiz vakit komşularımla helalleştim. 'Böbreğimi vermek için gidiyorum. Ne olur ne olmaz, hakkınızı helal edin.' dedim. Oğlum diyalize girdiği zamanlar çok şeyler çektim. İki akşamda bir ambulansla hastaneye gidiyorduk. Böbreğimi verdikten sonra oğlum ikinci hayatına kavuştu. Şimdi çok iyi maşallah. Her şeyi yapabiliyor."

Mekikci, herkese organ bağışında bulunma çağrısı yaparak, organ bekleyen çok fazla insanın olduğunu ve bağışın hayat kurtarabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA