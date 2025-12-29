Haberler

Zonguldak, Düzce ve Karabük'te 428 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak, Düzce ve Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 428 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalara devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarıyor.

Zonguldak, Düzce ve Karabük'te kar nedeniyle 428 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Kozlu'da 5, Çaycuma'da 20, Devrek'te 32, Gökçebey'de 3 ve Karadeniz Ereğli'de 16 olmak üzere 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kara yolunda denetim yapan trafik ekipleri, zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılar yaptı.

Düzce

Düzce'de de gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım kesildi.

İl Özel İdaresine bağlı 188 personel, 75 araçla kapanan yolları açmak için çalışıyor.

Karabük'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Karabük'te de 3 gün önce başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, kent merkezi ve ilçelerde etkili oluyor.

Tarihi Safranbolu ilçesindeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kent genelindeki 278 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Öte yandan, Eflani ilçesine doğal gaz taşıyan tanker Eflani-Daday kara yolunda mahsur kaldı. Tanker Belediye Başkanı Hüsnü Akın'ın da başında bulunduğu belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü