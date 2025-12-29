Zonguldak, Düzce ve Karabük'te 428 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Zonguldak, Düzce ve Karabük'te kar nedeniyle 428 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Kozlu'da 5, Çaycuma'da 20, Devrek'te 32, Gökçebey'de 3 ve Karadeniz Ereğli'de 16 olmak üzere 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kara yolunda denetim yapan trafik ekipleri, zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılar yaptı.

Düzce

Düzce'de de gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım kesildi.

İl Özel İdaresine bağlı 188 personel, 75 araçla kapanan yolları açmak için çalışıyor.

Karabük'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Karabük'te de 3 gün önce başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, kent merkezi ve ilçelerde etkili oluyor.

Tarihi Safranbolu ilçesindeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kent genelindeki 278 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Öte yandan, Eflani ilçesine doğal gaz taşıyan tanker Eflani-Daday kara yolunda mahsur kaldı. Tanker Belediye Başkanı Hüsnü Akın'ın da başında bulunduğu belediye ekiplerince kurtarıldı.