Zonguldak'da köpekler artık mikroçipli - Haberler

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Zonguldak'da köpekler artık mikroçipli

İhlas Haber Ajansı - Ertuğrul Yüksel - Güncel
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Zonguldak'da köpekler artık mikroçipli Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sağlık personeli tarafından kedi ve köpeklere mikroçip ve kuduz aşısı çalışmaları başlatıldı.

Zonguldak'da köpekler artık mikroçipli

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sağlık personeli tarafından kedi ve köpeklere mikroçip ve kuduz aşısı çalışmaları başlatıldı.

Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kedi ve köpeklerde kuduz aşılama çalışmaları kuduz hastalığıyla etkin mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kedi ve köpeklere yılda bir defa koruyucu kuduz aşısı yaptırılması zorunludur. Bu konuda ilçemizde çalışmalarımız devam ediyor. Öte yandan,Ocak ayı itibari ile başlayan kedi ve köpeklerin mikroçip takılarak sahipleri üzerine kayıt altına alınma çalışmaları ve kuduz aşılama programına geçen hafta itibariyle başlandı ve her köyümüze stant açarak vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Mikroçip takılan her kedi ve köpeğe beraberinde de şayet aynı yıl içinde kuduz aşısı yapılmamış ise, hayvan sağlığı ve veteriner halk sağlığı doğrultusunda kuduz aşıları da yapılmaktadır" İfadeleri kullanıldı.

Kedi ve köpeklerde aşılama ve mikroçip uygulama çalışmalarının kuduz hastalığıyla etkin mücadele açısından büyük önem taşıdığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Gümeli Beldesi,Belen, Fındıklı, Canbazlı, Hallı, Küçükkaymaz, Yeniköy, Gürpınar ve Aşağıdağ köylerine gidilerek 300 adet kedi ve köpeğe mikroçip uygulaması ve kuduz aşısı yapıldı. Diğer köylere de program dahilinde gidildiği belirtildi.

Bu yıl sonuna kadar kedi ve köpek sahiplerinin mutlaka kedi ve köpeklerine mikroçip taktırmaları gerektiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Güncel

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