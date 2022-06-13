ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adı) Bu geminin adını "Abdülhamid Han" olarak belirledik" - Haberler

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ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adı) Bu geminin adını "Abdülhamid Han" olarak belirledik"

AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'ne katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adının, "Abdülhamid Han" olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır."

AA / Osman Baytürk - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Abdülhamid Han Karadeniz Türkiye Güncel Haberler

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