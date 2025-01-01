Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne Erişilebilirlik Belgesi ve Logolu Bayrak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İlahiyat Fakültesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Zonguldak Valiliği tarafından verilen "Erişilebilirlik Belgesi" ve "Erişilebilirlik Logolu Bayrak" takdim töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Valilik bünyesinde faaliyet gösteren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca yapılan incelemeler sonucu, engelli vatandaşların erişimi açısından standartlara uygun olduğu belirlenen BEUN İlahiyat Fakültesi "Erişilebilirlik Belgesi" ve "Erişilebilirlik Logolu Bayrak" almaya hak kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse tarafından belge ve bayrak takdiminin yapıldığı törende konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite olarak mekanda, eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik adına Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve ilgili birimlerin yaptığı çalışmalarla engellilere yönelik tüm faaliyetleri önemle desteklediklerini ifade etti.

Özölçer, İlahiyat Fakültesinin aldığı belge ve bayrakla toplam belge ve bayrak sayısının 4'e yükseldiğine kaydetti. Üniversitenin ayrıca YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 12 birimi için "Mekanda Erişilebilirlik" turuncu bayrak, 7 eğitim birimi için "Eğitimde Erişilebilirlik" yeşil bayrak olmak üzere toplam 19 bayrak ödülü sahibi olduğunu aktaran Özölçer, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, belge ve bayrak takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.