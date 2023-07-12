Sürücüsünün sara nöbeti geçirdiği otomobil, 8 metre yükseklikten D-100 yan yola düştü

Zeytinburnu'nda sürücüsünün sara nöbeti geçirdiği belirtilen otomobil, üst yoldan D-100 yan yola düştü. Sürücü yaralanırken kaza sonrası yan yol ulaşıma kapandı.

8 METRE YÜKSEKLİKTEN YAN YOLA DÜŞTÜ

Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mevlana Caddesi'nde 34 PY 8441 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü Bünyamin D., bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metre yükseklikten D-100 Topkapı istikameti yan yola düştü.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA YAPMADAN ÖNCE SARA NÖBETİ GEÇİRMİŞ

Bünyamin D.'nin sara hastası olduğu, kaza yapmadan önce nöbet geçirerek bayıldığı bu nedenle kaza yaptığı öne sürüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Topkapı istikametinde yoğunlaşan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.