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Zeytinliğe uçan otomobil alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı

Zeytinliğe uçan otomobil alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı
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BURSA’nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe uçan otomobil ağaca çarparak alev aldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe uçan otomobil ağaca çarparak alev aldı. Araçta sıkışan Abdullah Akşit (73), hayatını kaybederken, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhangazi'den İznik yönüne giderken Hakan Akşit'in (50) kontrolünü yitirdiği 06 JRU 49 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe uçup, ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla 5 kişi araçtan çıkarılırken, ön koltuktaki Abdullah Akşit sıkıştı. O sırada otomobil alev alırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta sıkışan Abdullah Akşit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Hakan Akşit ile yanındaki Hatice Akşit (68), Nurcan Genç (45), Güldeniz Altınbaş (23) ile 3 yaşındaki Umut, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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