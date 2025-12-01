Zelenskiy ve Macron'dan Barış Mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanmasına ilişkin, "Ülkelerin tutumları ne kadar uyuşursa, barış o kadar kesin ve kalıcı olacaktır. Bu yalnızca Ukrayna'ya bağlı değil. Avrupa'daki ortak tutumumuza, ABD'nin tutumuna bağlı." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron, Elysee Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için "dönüm noktası olabilecek bir anda" ülkesinin Ukrayna'ya "tam desteğini" yineledi. Ukrayna ile birlikte barış için çabaladıklarını dile getiren Macron, Rusya'nın son günlerde Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Macron, "(Saldırılarda) Bu ağır ve dayanılmaz bir bilanço, aynı zamanda Rusya'nın, insanlığın en temel yasalarını ve uluslararası hukuku çiğneyerek her gün saldırganlık suçunu nasıl sürdürdüğünü ve şiddetlendirdiğini de gösteriyor. Barıştan bahsettiğimiz bir zamanda, Rusya öldürmeye ve yok etmeye devam ediyor." dedi.

ABD'nin barışın sağlanması için gösterdiği çabayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Macron, "ABD'nin arabulucu rolünü üstlendiği bir durumdayız ve Başkan (Donald) Trump yönetimindeki Amerikan ekibinin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyorum." diye konuştu.

Macron, ABD'nin de Ukraynalılar ve Avrupalılar gibi barış istediğini ve son dönemde yürütülen diplomatik temasların temel amacının bu olduğunu belirterek, "Ancak hepimiz için açık olan şu, barıştan bahsederken herkesin oynayacağı bir rol var, Rusya saldırganlığını sonlandırmak için hiçbir sinyal vermedi ya da kanıt sunmadı." dedi.

Macron, Ukrayna topraklarının geleceğine karar verecek olanların Ukraynalılar olduğunu ve bu ülkeye sağlanacak güvenlik garantilerinin masada Ukraynalılar ve Avrupalılar olmadan tartışılamayacağını bir kez daha vurguladı.

Gelecek günlerde Ukrayna'ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu ve ABD arasında da görüşmeler yapılacağını duyuran Macron, bu görüşmelerde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerine Amerikalıların katkısının ne olacağının ele alınacağını kaydetti.

Öte yandan, Macron gelecek günlerde Rusya ve ABD arasında yapılacak görüşmelerin de Rusya'nın taleplerinden vazgeçmeye hazır olup olmadığı konusunda "daha fazla netlik" getireceğini dile getirdi.

"Barış yalnızca Ukrayna'ya bağlı değil"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise başta Macron olmak üzere Avrupalı liderlere Ukrayna'ya destek konusunda gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

Zelenskiy, "Ayrıca Başkan Trump'a desteği ve ekibinin heyetlerimizle yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Son dönemde taraflar arasında artan diplomatik görüşmelere değinen Zelenskiy, "Tüm gücümüzle bu savaşı sonlandırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, "Bugün herkes barış ve güvenliği tesis etmek için sadece aktif olarak değil, aynı zamanda dürüst şekilde çalışırsa, Ukrayna için, Avrupa için ama aynı zamanda eminim ki Amerika ve demokratik dünyanın uzun vadeli çıkarları için gerekli olanı yapmayı başaracağız." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başlattığı ve sürdürdüğü savaşı yine Rusya'nın sonlandırması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bu ülkenin üçüncü kez Ukrayna'ya saldırmaması için de "sağlam güvenlik garantilerine" ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması bağlamında, Rusya'nın bu savaştan bir "ödül" elde edeceği izlenimine kapılmaması gerektiğine dikkati çeken Zelenskiy, "(Dondurulmuş) Rus varlıkları ve (Ukrayna'nın) yeniden inşası söz konusu olduğunda saldırgan suçunun bedelini ödemek zorundadır." dedi.

Zelenskiy barışın sağlanmasının yalnızca Ukrayna'ya bağlı olmadığını dile getirerek, "Ülkelerin tutumları ne kadar uyuşursa, barış o kadar kesin ve kalıcı olacaktır. Bu yalnızca Ukrayna'ya bağlı değil. Avrupa'daki ortak tutumumuza, ABD'nin tutumuna bağlı." ifadelerini kaydetti.

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida eyaletinde ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya gelmişti.

Rubio ve Umerov, çok faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek ABD Başkanı Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı. Macron 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için öngördüğü 28 maddelik "barış planında" Avrupalılar lehine müzakere edilmesi ve geliştirilmesi gereken hususlar olduğunu söylemişti.