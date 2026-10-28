Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zelenskiy toprak meselesinde yetkinin savaşan ülke liderlerinde olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, toprak meselesinin yalnızca savaşan ülkelerin liderleri arasında görüşülmesi gerektiğini, başka kimsenin yetkisi olmadığını söyledi. Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin kasımda yeniden başlamasının beklendiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için toprak meselesinin savaşan ülkelerin liderleri arasında görüşülmesi gerektiğini belirterek, "Başka hiç kimsenin bu konuda yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

Ukrayna medyasına göre Zelenskiy, Kiev'de yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin kasım ayında yeniden başlatılmasının beklendiğini kaydeden Zelenskiy, görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Üçlü müzakerelerin, ABD, Çin ve Rusya liderleri arasında yapılması olası görüşmeden önce gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Abu Dabi'deki toplantımızın o tarihten önce gerçekleşmesini çok isteriz." dedi.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya, toprak meselesini savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri ve bu garantilerin olası formatlarıyla ilişkilendiriyor. Çünkü güvenlik garantileri, devletleri ve tarafların kontrol ettiği toprakları kapsamaktadır. Müttefiklerimiz, bunun bizim için kırmızı çizgi olduğunu bildiklerinden toprak meselesinin ayrıntılarına giremediler. Bu konu (toprak meselesi) yalnızca savaşan devletlerin liderleri tarafından ve sadece kendi seviyelerinde tartışılabilir. Başka hiç kimsenin bu konuda yetkisi yoktur."

ABD'nin daha önce taraflara toprak takası yapılmasını da önerdiğini belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Zaporijya Nükleer Santrali'ne ne olacak? Amerikalıların 'toprak takası' yoluyla çözmeyi önerdiği bazı bölgelere ne olacak? Sonra Donbas meselesi vardı. Temas hattının her iki tarafında da tampon bölge veya silahsızlandırılmış bölge oluşturulması önerisi vardı. Bunu bir uzlaşma olarak görüşmeye hazırdık."

Oleşki'de sağlanan geçici ateşkes

Zelenskiy konuşmasında, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle 27 Ekim'den itibaren başlatılan geçici ateşkese de değindi.

Buradan sivil tahliyesinin yapılması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'ya tahliyenin teknik olarak nasıl gerçekleşebileceğini biliyorum, ancak bunun gerçekte nasıl olacağını bilmiyorum. Birkaç gün bekleyeceğiz, sonra sonuçları göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy ayrıca, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu "Starshield" internet hizmetinde geçtiğimiz günlerde yaşanan kısıtlamaları da değerlendirdi.

Söz konusu hizmetin artık eski hızına döndüğünü anımsatan Zelenskiy, "Elbette, Starlink/Starshield'ın kapatılması sırasında siviller öldü. Çeşitli nedenlerden dolayı (siviller hayatını kaybetti) ve bu da onlardan biri." diye konuştu.

Zelenskiy, SpaceX'in internet hizmetini savunma amaçlı kullandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
Tesla kontrolden çıktı, bir evin içinden geçip metrelerce aşağı uçtu

Başrolde Tesla var! Bir anda eve daldı, sonrası daha da korkunç
Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı

Bir adım attı, 4 bin yıllık iz bıraktı! İşte silinmeyen hatıra
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! 'Namaz kılmaya gittim' deyip...

Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia
İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! İçeriden çıkanlar şaşkına çevirdi

Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! Çıkanlar şaşkına çevrildi
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül

19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Genç oyuncudan ilginç benzetme: Uzaylıyım