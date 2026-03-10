Haberler

Zelenskiy, İran'ın İHA'larına karşı mücadele için Orta Doğu'ya 3 ekip gönderdiklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'ın 'Şahed' tipi insansız hava araçlarına karşı mücadele için Körfez ülkelerine üç tam donanımlı ekip gönderdiklerini açıkladı. İlk gönderimler Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'ın "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele etme konusunda destek vermek amacıyla Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdiklerini bildirdi.

Ukrayna basınına göre, Zelenskiy sosyal medya hesabından, gazetecilerin Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkındaki sorularını yanıtladı.

İran'ın fırlattığı Şahed tipi İHA'lara karşı mücadele etmek için Körfez ülkelerine Ukraynalı uzmanlardan oluşan ekiplerin gönderildiğini aktaran Zelenskiy, "Orta Doğu'daki duruma gelince, üç profesyonel, tam donanımlı ekip gönderdik. Anlaşmalarımız kapsamında gönderdiğimiz ilk üç ülke Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde devam eden savaşa değinen Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın Bryansk bölgesinde füzeler için kritik bileşenleri üreten fabrikaya saldırı düzenlediklerini belirterek,"Bu fabrika, her türlü Rus füzesi için kontrol sistemleri üretiyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
