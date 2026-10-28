Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zelenskiy, Kiev Büyükelçisi Yazgan'ın güven mektubunu kendisine sunduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Zelenskiy'e güven mektubunu sundu. Zelenskiy, Kanada, İspanya, İsviçre ve Mısır büyükelçilerinin de güven mektubu sunduğunu belirterek savaşın sonlandırılması ve AB entegrasyonunun ele alındığını duyurdu.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e güven mektubunu sundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya yeni atanan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'la Kanada, İspanya, İsviçre ve Mısır'ın büyükelçilerinin kendisine güven mektubunu sunduğunu belirtti.

Güven mektubu takdim töreninin ardından büyükelçiler ile bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, "Diplomatların Kiev'de, insanlarımızın yanındaki varlığını takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki çalışmaları ve ülkesinin Avrupa Birliği'yle (AB) entegrasyon sürecini ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın Karadeniz ablukası ve bunun, Ukrayna tahılına bağlı olan ülkelerde şimdiden yol açtığı gıda krizi hakkında da konuştuk." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul metrosunda 50 dakikalık çile! Yolcular isyan etti

İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, İşte ilk sonuçlar

İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar
Özgür Özel'den belediye başkanının 86 yaşındaki babanın gözaltına alınmasına tepki

Özel'den operasyon tepkisi! Başkanın 86 yaşındaki babası da gözaltında
Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın koltuğuna talip oldu

Ünlü teknik adam, İsmail Kartal'ın koltuğuna resmen talip oldu
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı

Kamera karşısındaki siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Süleymancılar'ın liderinin ölümünde doktor konuştu: Alihan Kuriş gibi kişiler...

Süleymancılar'ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu

Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı

Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı