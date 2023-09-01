Zanzibar'da sanatla insani yardım bir araya geldi

Tumbatulu 40 kadının Gyotaku sanatıyla ürettiği eserlerden oluşan "Portraits of the Ocean" sergisi, Tanzanya'nın yarı özerk adası Zanzibar'da açıldı.

Emerson Hurumzi Hotel Sergi Salonu'ndaki açılışa katılan Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere ve açılışa gelenlere teşekkür etti.

Güllüoğlu, projeyi farklı açılardan önemli bulduğunu belirterek, "Özellikle Tanzanya, Zanzibar, Unguja, Tumbatu ve Jogove'yi seçtiğiniz için teşekkür ederim. Tüm dünyada ihtiyaç sahibi pek çok yer var fakat siz burayı seçtiniz." dedi.

Zanzibar'a bağlı Tumbatu Adası'nda verilen Gyotaku eğitiminin, kadınların gelir elde edebileceği yeni bir başlangıç olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Şimdi adada balıkçılığı desteklemek için modern tekneler alınmak isteniyor. Tanzanya ve Zanzibar'da balıkçılık ve turizm gibi fırsatların olması çok büyük zenginlik, tabii bunları ekonomiye kazandırabilir, sürece dahil edebilirseniz." diye konuştu.

TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile bölgede hayata geçirdikleri projelere de değinen Güllüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ve Zanzibar Başkanı Hussein Ali Mwinyi'nin öncülüğünde pek çok çalışma yaptıklarını söyledi.

"Projenin ilk sergisini açtık"

Umut Sensin Derneği Kurucu Başkan Vekili Emrah Engin, yaklaşık iki yıl süreyle emek verdikleri projenin ilk sergisini açtıklarını aktardı.

Uzun ve heyecan verici bir süreci geride bıraktıkların kaydeden Engin, "Umut Sensin Derneği olarak bir Japon sanatını, bir İtalyan sanatçı ve bir Türk sanatçıyla birlikte hayata geçirmiş olmanın bize verdiği duygu bambaşka." dedi.

Engin, sergiyi ziyaret edenlerin projeyi çok ilginç ve heyecan verici bulduklarını belirterek, "Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Eserleri ortaya çıkaran kadınlarımız çok heyecanlı. Bu projeye gönüllü olarak katılan sanatçılarımız çok heyecanlı ve tüm çalışma ekibi arkadaşlarımız bu heyecan verici ortamın keyfini yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Açılışa yüksek düzeyde katılım olduğuna dikkati çeken Engin, "Sergiye katılan herkesin proje karşısında çok heyecanlandığını ve şaşırdığını görebiliyoruz. Daha önce Zanzibar'da benzeri olmamış bir etkinlik. Hem kapsamlı bir sergi hem de böyle farklı bir proje Zanzibar'da ilk defa gerçekleşiyor. Biz böyle bir projenin içinde bulunmaktan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Başlangıçta birbirimizi tanımamız gerekti"

İtalyan sanatçı Elena Di Capita da "Samaki Art Project" sayesinde gerçek balıklarla baskı yapılan Gyotaku sanatını 40 Tumbatulu kadına öğrettiklerini söyledi.

Japon balık baskı sanatı Gyotaku üzerine uzmanlaşan sanatçı, Tumbatu'ya ilk gittiğinde çok garip hissettiğini vurgulayarak, "Muhafazakar bir kültürle karşılaştım. Başlangıçta birbirimizi tanımamız ve iletişim kurmamız gerekti. Bir dil sorunu vardı. Ben Svahili dilinde onlar da İngilizce konuşamıyordu. Yavaş yavaş iletişim kurmaya çalıştık. Sonra harika hissettim. Özellikle topluluk bilinci, insanların birbirine yardımcı olması, hep birlikte çalışıyor olmak, bu hisler harikaydı." dedi.

Di Capita, sanatın insanın hislerini değiştirebilen muazzam bir güç olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Bu nedenle sanatın anlamsız olduğunu söyleyen kimseye inanmayın. 'Sanat ile ilgilenme çünkü bu şekilde eline ekmeğini alamazsın' diyenleri duydum. Evet bu gerçekten çok zor bir yol fakat gerçekten istediğimizde ve istikrar gösterdiğimizde sanatın ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliriz. Görüyorsunuz uluslararası bir proje bizi bir araya getirdi ve sanat sayesinde birlikte çalışıyoruz. Sanat çok önemlidir."

"Tumbatu'ya dikkat çekmek istiyoruz"

Sanatçı Şule Yavuzer ise proje fikrinin arkadaşlarıyla sohbet ederken ortaya çıktığını aktararak, daha sonra Tumbatulu kadınlarla birlikte çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Sergiyi açmak için bir süre beklediklerini sözlerine ekleyen Yavuzer, "Çünkü nihai bir gayemiz var bu sergiyle. Öncelikli olarak Tumbatu ve Zanzibar'daki balıkçılık faaliyetlerine dikkat çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Projeyi hayata geçirmenin çok kolay olmadığını vurgulayan Yavuzer, "Neredeyse her gün oraya seyahat ettik. Benle iki ekip arkadaşım Büşra ve Gülfem, sonra Elena bize katıldı. Dördümüz yaklaşık bir ay boyunca neredeyse her gün 4-5 saat süren yolculuklar yapıp Tumbatu'ya ulaştık." diye konuştu.

Bölge halkından çok şey öğrendiklerine vurgu yapan Yavuzer, 2 Eylül'e kadar devam edecek serginin başka ülkelere de seyahat etmesini umduğunu kaydetti.

Açılışa katılan Unguja Kuzey Bölgesi Vekil Valisi Hatibu Khalid, Tumbatu Adası Jongowe Köyü Muhtarı Maulid Khamiss ve eğitim alan Tumbatulu kadınlardan Rahma Hussein Khamis de kısa birer konuşma yaptı.

Elde edilen gelir Tumbatu'daki balıkçılık faaliyetleri için kullanılacak

Serginin açılışına Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği, Zanzinbar Kültür Bakanlığı, Zanzibar Üniversitesi, Emerson Vakfı yetkilileriyle bölgedeki resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Müzik dinletisinin de sunulduğu programa katılanlar arasında Tanzanya Deniz Ekonomisi ve Balıkçılık Bakanı Suleiman Masoud Makame de yer aldı.

Tasarımı ve yerel süslemeleriyle dikkati çeken serginin ziyaretçileri ayrıca balık şeklindeki ahşap kalıplarla baskı yapmayı deneyimledi.

Umut Sensin İnsani Yardım Derneği tarafından hayata geçirilen Samaki Art Project, geçen yıl Zanzibar'ın Tumbatu Adası'nda başlatıldı. Proje kapsamında adada yaşayan 40 kadına, Japon balık baskı sanatı Gyotaku eğitimi verildi.

Atölyeler sonucunda ortaya çıkan çalışmalardan hazırlanan serginin İstanbul ve farklı şehirlerde de sanatseverlerle buluşması hedefleniyor.

Sergiden elde edilecek gelir, Tumbatu'daki balıkçılık faaliyetlerinin güçlendirilmesinde kullanılacak.