Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Türkiye İşçi Partisi'nin ortaya çıkan ses kayıtları ve 3 milyon dolarlık pazarlık iddiaları sonrası Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"LÜTFÜ SAVAŞ'IN BOŞLUĞUNU ANCAK SENİNLE DOLDURABİLİRİZ"

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın evinde Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Zan, iki ismin kendisine " Lütfü Savaş'ın boşluğunu ancak seninle doldurabiliriz. Defne ya da Arsuz'dan birini verirsek çok iyi olur, bunu kabul eder misin?" teklifinde bulunduğunu belirtti.

"CHP'Lİ VEKİL SERVET MULLAOĞLU ŞAHİTTİR"

Zan, Özgür Özel'in teklifine "Lütfü Savaş'ın olduğu hiçbir kombinasyonda yokum" yanıtını verdiğini söyledi. Görüşmenin Ali Mahir Başarır'ın evinde gerçekleştiğini belirten Zan, "CHP Vekili Servet Mullaoğlu şahittir. Yalansa herkes yüzüme tükürsün" diye konuştu.

"ÖZEL'İN YALAN SÖYLEYİP SÖYLEMEDİĞİNE KAMUOYU KARAR VERECEK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde "Gökhan bizden Arsuz'u istedi, biz vermek istemedik" ifadelerini kullandığını belirten Zan, "Özel yalan mı söylüyor?" sorusuna ise "Ben yalan söylüyor demiyorum, ona kamuoyu karar verecek. Ben sayın Özel'den özür bekliyorum" yanıtını verdi.

ZAN'IN ADAYLIĞININ ÇEKİLMESİ GÜNDEM OLDU

TİP'in, gece yarısı Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesi gündem olmuştu. TİP'in "Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır..." açıklaması sonrası Zan'ın suç duyurusunda bulunup "şantaj, iftira ve montaj" açıklaması birçok iddiayı da beraberinde getirmişti.

ADAYLIKTAN ÇEKİLMEMESİ İÇİN 3 MİLYON DOLAR

İddialar henüz sıcakken bu kez de Sözcü TV, Gökhan Zan'a ait olduğu öne sürülen bir telefon görüşmesine ait ses kayıtlarını yayınlamıştı. Türkçe ve Arapça konuşulan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AK Parti Hatay İl Binası'ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık yapıyor.

TRT'DE SPOR YORUMCULUĞU

Telefon konuşmanın devamında, Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediğini dile getirmişti. Konuşmada, Turgay Kocakaya'nın Gökhan Zan için AK Partili isimlere 'kendisini garanti altına alması gerekiyor" dediğini aktardığı duyuluyor.

"KAYITLAR MONTAJ"

Ses kaydının yayınlanmasının ardından Sözcü TV yayınında konuşan Zan, kaydın montaj olduğunu iddia etmişti. Zan, TİP Genel Merkezi'ne 'suç duyurusunda bulunalım, kaydın montaj olduğu belirlensin' dediğini ancak Genel Merkezin kendisini bu konuda yalnız bıraktığını söylemişti. Kaydın yayınlanmasının itibar suikastı olduğunu ifade eden Zan, herhangi bir yayın yasağı yoluna ise gitmeyeceğini kaydederek, "Asla geri adım atmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.