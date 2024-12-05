Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Zafer Sırakaya'dan Güney Kafkasya'da Barış ve İstikrar Vurgusu

Zafer Sırakaya'dan Güney Kafkasya'da Barış ve İstikrar Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve refah sağlama çabalarına devam edeceğini belirtti. Ermenistan'ın işgali sonrası Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve refahın sağlanması için çabaladığını belirterek, "Türkiye, sorumluluklarını yerine getirmeye ve bölgede sürdürülebilir barışı tesis etmek için bu tarihi fırsatın kullanılmasını teşvik etmeye devam edecektir. Bu sadece dahil olan ülkeler için değil, aynı zamanda bölgenin genel refahı için de hayati önem taşımaktadır." dedi.

Sırakaya, Batı Azerbaycan Topluluğu tarafından Bakü'de düzenlenen "Geri Dönüş Hakkı- Ermenistan'dan Zorla Çıkarılmış Azerbaycanlılar İçin Adalet" başlıklı uluslararası konferansa katılarak bir konuşma yaptı.

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgalinin büyük acılara neden olduğunu, 1 milyondan fazla masum Azerbaycanlı sivilin evlerinden zorla çıkartıldığını hatırlatan Sırakaya, uluslararası toplumun buna kayıtsız kaldığını belirtti.

Sırakaya, Türkiye'nin Azerbaycan topraklarının işgalini hiçbir zaman kabul etmediğini ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü en başından beri savunduğunu söyleyerek, iki ülkenin en zor günlerinde birbirinin yanında olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın sonunda işgal altındaki topraklarını kurtardığını ve yıllardır süren adaletsizliğe son verdiğini söyleyen Sırakaya, işgalin sona erdirilmesi sonucunda bölgede kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat ortaya çıktığını ifade etti.

Sırakaya, Güney Kafkasya'nın kalıcı barış ve istikrara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye, bu bölgede her zaman barış, istikrar ve refahın sağlanması için çabalamıştır. Bu nedenle Azerbaycan'ın bu konudaki girişimlerini destekliyor ve katkıda bulunuyoruz. Güney Kafkasya'yı yalnızca karşılıklı saygı ve anlayışla toplumların barışçıl bir şekilde bir araya geldiği bir yere dönüştürebiliriz. Tüm tarafların meşru isteklerini kabul eden ve kapsamlı bir yaklaşım benimseyen bir yol aramalıyız. Dahası, herkesin bu toprakların güzelliğinden ve potansiyelinden yararlanabileceği barışçıl bir Güney Kafkasya yaratmak için gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz var. Birlikte, adaletin hüküm sürdüğü ve geçmişin yaralarının iyileşmeye başladığı bir gelecek için çabalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Güney Kafkasya'nın refaha kavuşacağına ve hak ettiği bölgesel başarıya ulaşacağına inandığını vurgulayan Sırakaya, "Bu amaç doğrultusunda Türkiye, sorumluluklarını yerine getirmeye ve bölgede sürdürülebilir barışı tesis etmek için bu tarihi fırsatın kullanılmasını teşvik etmeye devam edecektir. Bu sadece dahil olan ülkeler için değil, aynı zamanda bölgenin genel refahı için de hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye devam eden barış sürecini takdir etmektedir. Ortak tarihe ve köklü tarihi, dilsel ve kültürel bağlara dayanan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgemizde barışı ve istikrarı güçlendirme çabalarımızı şekillendirmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
img

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı
img

Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
img

Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.