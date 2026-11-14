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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da esnaf ve gençlerle buluştu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da esnaf ve gençlerle buluştu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da baro, meslek odası ve sendika ziyaretleri gerçekleştirdi. Özdağ, Mevlana Çarşısı ve Enntepe AVM'de esnaf ve vatandaşlarla, Bosna Hersek Mahallesi'ndeki parti standında da gençlerle bir araya geldi.

(KONYA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da baro, meslek odası ve sendika ziyaretlerinde bulundu. Mevlana Çarşısı ve Enntepe AVM'de esnaf ve vatandaşlarla görüşen Özdağ, Bosna Hersek Mahallesi'ndeki partisinin standında da gençlerle bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'daki programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamalara göre Özdağ, Başkanlık Divanı Üyesi Musa Ertugan ve Konya İl Başkanı Sevil Sargın ile Konya Baro Başkanlığı'nı ziyaret ederek avukat Oktay Unkur ile görüştü.

Mevlana Çarşısı ve Enntepe AVM'yi de ziyaret eden Özdağ, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek ülke gündemine ve ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SENDİKA VE MESLEK ODASINA ZİYARET

Özdağ, Ertugan ve Sargın ile birlikte Hürriyetçi Eğitim Sendikası Konya Şubesi'ni ziyaret ederek Şube Başkanı Semih Demir ile bir araya geldi. Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı da ziyaret eden Özdağ, Oda Başkanı Halil Bıçakçı ile görüştü.

BOSNA HERSEK MAHALLESİ'NDE GENÇLERLE BULUŞTU

Özdağ, Başkanlık Divanı Üyeleri Azmi Karamahmutoğlu ve Musa Ertugan ile Konya İl Başkanı Sevil Sargın'ın eşlik ettiği programda, Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Zafer Partisi standını da ziyaret etti. Özdağ, burada vatandaşlar ve gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: ANKA
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