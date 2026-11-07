Zafer Partisi Düzce İl Başkanı Eroğlu hakkındaki pankart soruşturmasına takipsizlik kararı

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(DÜZCE) - Zafer Partisi Düzce İl Başkanlığı, parti binasına asılan "Evlatlarımızın katillerine af yok. Terörle müzakere olmaz, mücadele olur" yazılı pankart nedeniyle İl Başkanı Hülya Eroğlu hakkında başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini duyurdu.

Zafer Partisi Düzce İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il başkanlığı binasına asılan pankart nedeniyle Hülya Eroğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Ekim 2026 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

Başsavcılığın değerlendirmesine ilişkin Zafer Partisi Düzce İl Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Başsavcılık değerlendirmesinde; pankartta yer alan ifadelerin genel ve soyut bir tepki ile siyasi eleştiri niteliğinde olduğu, herhangi bir ırkı, dini, etnik veya bölgesel grubu doğrudan hedef almadığı ve kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmadığı kabul edilmiştir.

Soruşturma boyunca savunduğumuz üzere, söz konusu ifadeler anayasal güvence altındaki düşünce ve ifade özgürlüğü ile siyasi faaliyet özgürlüğü kapsamındadır. Verilen karar, İl Başkanımız hakkında isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ortaya koymuştur."

Açıklamada, "'Evlatlarımızın katillerine af yok! Terörle müzakere olmaz, mücadele olur!' sözleriyle dile getirdiğimiz duruşumuz açıktır. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmaya, milletimizin birliğini ve ülkemizin bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Hukuki süreçte görev alan avukatlara ve destek veren vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, pankartın indirilmesine yönelik müdahalenin hukuki dayanağı, uygulanan tedbirin gerekliliği ve ölçülülüğü ile siyasi parti faaliyetleri üzerindeki etkileri konusunda şikayet ve itirazların devam ettiği belirtildi.

PANKART GECE SAATLERİNDE İNDİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında pankart, savcılık talimatıyla itfaiye ve kolluk ekipleri tarafından parti binasından indirilmiş, Eroğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Eroğlu, ifadesinde, 5 Ekim 2026 günü saat 23.00 sıralarında kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak pankartın kaldırılmasını istediğini anlatmıştı. Savcılık talimatını görmek ve şikayetin kim tarafından yapıldığını öğrenmek istediğini belirten Eroğlu, saat 00.00 sıralarında parti binasına polis ve itfaiye ekiplerinin geldiğini, pankartın indirildiğini öğrendiğini aktarmıştı.

Pankartı anayasal ifade hakkı kapsamında astığını savunan ve suçlamayı reddeden Eroğlu, pankartın rızaları dışında kaldırıldığını belirterek işlemde görev alan kolluk ve itfaiye personelinden şikayetçi olmuştu.

Kaynak: ANKA