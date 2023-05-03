Zafer Arapkirli'nin Nureddin Yıldız davası yeniden görüldü

SİNEM NAZLI DEMİR

Gazeteci-yazar, televizyon programcısı Zafer Arapkirli, 2018 yılında "6 yaşındaki çocuk evlenebilir" diyen Sosyal Doku Vakfı'ndan Nureddin Yıldız'ın sözlerine gösterdiği tepki nedeniyle yargılanıp beraat ettiği davada yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'ın "6 yaşındaki çocuk evlenebilir" sözlerine 2018 yılında sosyal medya hesabından tepki gösteren KRT TV programcısı, gazeteci-yazar Zafer Arapkirli, 'hakaret' ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve beraat ettiği davanın istinafta usul yönünden bozulmasının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen dava, izleyici sayısının çokluğu nedeniyle 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya Zafer Arapkirli ile avukatı İlknur Adiller katıldı. Arapkirli'ye destek olmak için duruşmaya birçok izleyici, gazeteci ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da katıldı.

"KIZ ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Duruşmada konuşan Zafer Arapkirli, bugünün 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü' olduğuna dikkat çekerek gazeteci kimliğinden dolayı topluma karşı sorumluluğunun daha fazla olduğunu söyledi. Bu özel günde sanık sandalyesinde olduğunu hatırlatan Arapkirli, "Ülkemizde bu mesleği yapmanın bazı faturaları var. Yargılandığım davada, bu konudaki itirazım aslında görevin yerine getirilmesidir. Bir gazeteci olarak ve bu toplumun dertlerini dert edinen biri olarak, bir kız babası olarak, toplumun mağdur edilenlerine sahip çıkmayı görev edindim. Ülkede kız çocuklarının başına gelenleri, oyun çağındakilerin tecavüze maruz bırakılmasına karşı çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Tarikat sisteminin yarattığı baskıdan kaynaklanan birçok problem olduğuna dikkat çeken Arapkirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle kız çocuklarımızı korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Yargılanmama konu olan mesajımda tepkimi dile getirdim. O tepki bizi şikayet eden şahsına yönelik bir kasıt taşımamaktadır, kendisini tanımam. Eleştiri olarak algılanmalıdır. Meselenin özü kız çocuklarına sahip çıkmak ve buna tepki göstermektir. Bu davanın istinaftan geri dönmesini kabul etmiyoruz, mahkemenizin en başta verilen beraat kararında ısrar etmesini talep ediyorum."

AVUKAT KEMAL AYTAÇ: ARAPKİRLİ'NİN DEDİKLERİNİ BEN DE TEKRAR EDİYORUM

Duruşmada söz alan Arapkirli'nin avukatı Kemal Aytaç, dosyanın yeniden açılmasına tepki göstererek, "Zafer Arapkirli neden burada? Savcılık soruşturma evrakından ötürü" dedi. Aytaç, müvekkilinin beraatini talep ederek şunları söyledi:

"Ne diye yazmış bunları Arapkirli? 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirebileceğini ifade eden görüş sahipleriyle ilgili 'Aşağılık herifler, eviniz gittiğinizde kızınızın suratına nasıl bakıyorsunuz? Utanmıyorlarsa benim gazeteciliğimin bu işle ne alakası var? Utanmıyor musunuz? Bunlara kimse dur demeyecek mi? Makam sahibi kız babaları ne bekliyorsunuz' diye sormuştur Arapkirli. Ben de söylüyorum."

"HANGİ KARARI VERİRSENİZ VERİN BUNU TOPLUM İÇİN VERECEKSİNİZ"

Arapkirli'nin davaya konu olan eleştirisine kendisinin de katıldığını söyleyen Aytaç, Türkiye'yi yönetenlerin vatandaşlara sürekli hakaret ettiğini ama bu hakaretlerin cezasız kaldığını belirtti. Adaletin insan vicdanıyla ilgili olduğunu söyleyen Aytaç, "Bunu kabul etmiyorum. 6 yaşında bir çocuğun evlendirilmesi ne demek? Zafer Arapkirli'nin ağzına sağlık, az söylemiş. Kız çocuklarının evlendirilebileceğini söyleyenlere tepki gösteren Arapkirli yargılanıyor. Hangi kararı verirseniz verin bunu toplum, halk için vereceksiniz. Öyle bir karar vermelisiniz ki suratlarına tokat gibi çarpılmalı. Adalet dediğimiz şey budur. Biz insanız, vicdanımız var. Bu toplumun içinde yaşıyoruz. Yapılan yargılama Zafer'in şahsında ifade özgürlüğünün yargılanmasıdır. Zafer'in söylediği sözler doğrudur. Beraatini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AVUKATİLKNUR ADİLLER: PEDOFİLİYİ SAVUNANLAR BUNU YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN DİNİ HURAFELERİ KULLANIYOR

Duruşmada söz alan Avukat İlknur Adiller ise pedofili konusuna dikkat çekerek bazı vatandaşların sözde dini söylemlerle çocuklara yönelik işlenen suçları meşrulaştırmaya çalıştığını belirtti. Adiller, "Pedofiliyi savunanlar bunu yaygınlaştırmak için dini hurafeler bunu yaratmaya çalışıyor, böyle bir din olamaz. Bu hurafeleri dayatmaya çalışanlara karşı çocukları korumak görevi bizlerdedir. Bu eleştirinin sert sözlerle olması kaçınılmazdır. Mahkeme, bu cümlelerin hakaret oluşturmayacağını tespit etti" ifadelerini kullanarak Arapkirli'nin beraatini talep etti.

Mütalaası sorulan savcı, dosyanın bilişim konusunda uzman bilirkişiye gönderilmesini talep etti. Arapkirli'nin avukatları bu duruma mahkemede itiraz etti. Tekrar söz alan Aytaç, "Böyle bir şey olabilir mi? Bu talebi kabul etmiyoruz. Tweet tarihleri bellidir. Bu dosyayı uzatmaya gerek yok. Hepimizin okuma yazması var. Bilirkişi daha neyi tespit edecek?" dedi.

"6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA EVLENMEK TECAVÜZDÜR"

Avukat İlknur Adiller de bu talebe yönelik "6 yaşındaki çocukla evlenilmez. Bu tecavüzdür, tecavüzdür ve tecavüzdür. Lütfen yargılamayı yapalım. Karar vermekten çekiniyorsanız erteleyeniz. Biz yine geliriz. Birbirimizle oynamayalım" diye konuştu.

MAHKEME DURUŞMAYI 29 KASIM'A ERTELEDİ

Mahkeme, savcının bilirkişi talebini kabul ederek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.