Zabıtadan tepki çeken hareket! Küçük çocuğu pusu kurup yakaladılar

Zabıtadan tepki çeken hareket! Küçük çocuğu pusu kurup yakaladılar
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Zabıtadan tepki çeken hareket! Küçük çocuğu pusu kurup yakaladılar
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Aydın'ın Didim ilçesinde zabıta ekipleri, bir arabanın arkasına gizlenip, balon satan çocuğu yakaladı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, Didim Belediyesi yaptığı açıklamada, çocuğun ailesinin defalarca uyarıldığını ancak satış yapmaya devam edildiğini belirtti.

Didim Belediyesi zabıta ekipleri, sokak ortasında pusu kurup balon satan bir çocuğu yakaladı.

ZABITA, ÇOCUĞU PUSU KURUP YAKALADI

Aydın'ın Didim ilçesinde tepki çeken görüntüler kaydedildi. Didim Belediyesi zabıta ekipleri, bir arabanın arkasına gizlenip, balon satan bir çocuğu yakaladı.

DİDİM BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Didim Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Didim Belediyesi olarak en büyük önceliğimiz, çocuklarımızın güven içinde, umutla geleceğe bakabildiği bir kent inşa etmektir. Çocuklarımızın sokaklarda çalışmak zorunda kalmadığı, oyun oynayabildiği, eğitim alabildiği bir Didim için kararlılıkla çalışıyoruz.

01.07.2025 tarihinde saat 22.30 sularında, Altınkum Yalı Caddesi üzerinde seyyar satış yapan bir aileye yönelik olarak Zabıta Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi uyarınca işlem yapılmış, izinsiz satışta kullanılan ürünlere yasal mevzuat gereği el konulmuştur.

"AİLE DAHA ÖNCE DEFALARCA UYARILDI"

Bahse konu aile, daha önce defalarca sözlü olarak uyarılmasına rağmen izinsiz seyyar satış faaliyetlerine devam etmiştir. Ancak süreç boyunca çocukların yanında olunduğu, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ekiplerimizin hassasiyetle hareket ettiği unutulmamalıdır. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda, konunun insani ve vicdani boyutunu gözeterek yürüttüğümüz bu sürecin bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıdığı görülmektedir.

Didim Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz, görevlerini yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirirken; çocuk emeğinin sömürülmesine karşı toplumsal farkındalığın artması için çalışmaya devam edecektir. Çocuklarımızın sokaklarda çalışmak yerine eğitim alması, oyun oynaması ve sağlıklı bir ortamda büyümesi en büyük sorumluluğumuzdur.

Hiçbir yurttaşımıza ayrım yapılmaksızın, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Zabıtadan tepki çeken hareket! Küçük çocuğu pusu kurup yakaladılar

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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