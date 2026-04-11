Kayseri'de zabıta ekipleri geçen ay 1542 denetim gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, mart ayında 1542 denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğini korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, 7 karakol, 7 araç ve 78 personelle görev yapıyor.

Ekipler, geçen ay 330 seyyar satıcı, 289 servis ve ticari araç, 160 market, 270 işgal, 361 dilenci ve 132 çevre kirliliği denetimi yaptı.

Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı 286 durumla ilgili işlem uygulandı.