Zabıta Ekipleri Kaybolan Çantayı Sahibine Teslim Etti

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devriye attıkları sırada cadde üzerinde buldukları çantayı sahibine teslim etti.

Yeni Mahalle, Hürriyet Caddesi'nde sabah saatlerinde devriye atan zabıta ekipleri, yerde bir çanta buldu. Sahibini bulabilmek için çanta içerisinde inceleme yapan ekipler, otel kartvizitine ulaştı.

Çantanın Burhan Dedeoğulları'na ait olduğunu tespit eden ekip, çantayı sahibine teslim etti. Çantasına kavuşan Dedeoğulları, Cezayir'de oturduğu evin kartları ile pasaport, dolar ve bir miktar para bulunan çantayı teslim alarak, ekiplere teşekkür etti.

Çocuğunu almaya giderken çantasını düşürdüğünü dile getiren Dedeoğulları, "Caddede çantamı düşürmüşüm. Hatay'a gidecektim. Zabıta ekipleri çantamı bulmuşlar. İçerisinden otelin kartvizitini bularak kaldığım oteli öğrenip, bana ulaştılar. Sonra çantamı teslim aldım. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.