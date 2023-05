Yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'nin öldürülmesi davası başladı

ESKİŞEHİR'de, yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi (26) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren tutuklu Sercan İpek ve 3 arkadaşının yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada kendisini savunan İpek, "Ben istemeden bir insanın ölümüne sebep olduğum için çok üzgünüm. Keşke beni takip etmeselerdi, bana hakaret edip, tehdit etmeselerdi" dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Temelli'nin 2 çocuğundan İbrahim Can Temelli, geçen ocak ayında, saat 02.00 sıralarında, işletmeciliğini arkadaşının yaptığı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki çiğ köfteciye gitti. Boş zamanlarında çiğ köftecide paket servisine çıkan ve yüzme antrenörü olan İbrahim Can Temelli, dükkana gelip maske soran Sercan İpek'in 'maske yok' karşılığı alınca iş yerinin kadın çalışanını azarlamasıyla araya girdi. İpek'in gittiği taksiyi motosikletle takip eden İbrahim Can Temelli ve arkadaşı İbrahim Uysal, trafik ışıklarında durdu. Taksiden inen Sercan İpek ve İbrahim Can Temelli arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sercan İpek, belinden çıkardığı tabancayla İbrahim Can Temelli'ye ateş edip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Temelli kaldırıldığı hastanede 1 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamadı. Temelli'nin kullandığı motosiklette olan İbrahim Uysal ise yara almadı.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından tutuklu sanık Önder Şıktosun'un tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.