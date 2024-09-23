Yusuf Aymergen Son Yolculuğuna Uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara'da, 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düşen Yusuf Aymergen için Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Cenazede Zekiye-İlhan Aymergen çifti taziyeleri kabul etti. Aymergen, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.