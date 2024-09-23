Yusuf Aymergen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ankara'da 10. kattaki evlerinden düşen Yusuf Aymergen için cenaze namazı kılındı. Ailesi taziyeleri kabul ederken, Aymergen ikindi namazı sonrası gözyaşlarıyla Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ankara'da, 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düşen Yusuf Aymergen için Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Cenazede Zekiye-İlhan Aymergen çifti taziyeleri kabul etti. Aymergen, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.