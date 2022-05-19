Yurttaşlar 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Koştu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Andı - Haberler

HABER: BURCU KAHRİMAN-KAMERA: AZİZ METİN TURAN

Genci, yaşlısı, kadını, erkeği binlerce yurttaş, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ata'nın huzuruna koştu. Anıtkabir her 19 Mayıs olduğu gibi yurttaşların akınına uğradı. Anka Haber Ajansı'na konuşan gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e özlemlerini ve sevgilerini anlattı. Bir genç, "Gençlere özellikle ülkeyi emanet emesi, bu ülkenin bize emanet olması bunun farkında olmamız çok önemli" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren gençlerle doldu taştı. Pandemi dolayısıyla 2 yılı aşkın süredir devam eden maske yasağının sona ermesiyle gençler de Anıtkabir'i maske olmadan ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler Anıtkabir'e gelerek Atasına minnetlerini sundu.

Anka Haber Ajansına konuşan bir genç, "Bence bugün çok güzel bir gün. Atamızın bize çok güzel bir mirası. Dünyada tek benzeri olmayan bir şey. Atamız zaten tek. Burada olsaydı demek isterdim ama atamızın bir sözü var. Benim burada olmamı istiyorsanız 'vay halinize' diye. Bunu demek istemiyorum ama bize bıraktığı bu hayat çok güzel. Gençlere özellikle ülkeyi emanet emesi, bu ülkenin bize emanet olması bunun farkında olmamız çok önemli" dedi.

Başka bir genç, "19 Mayıs bizim bayramımız. Tüm Ankara'ya sesleniyorum buradan Anıtkabir'e gelsinler. Burayı görsünler. Atamın huzuruna gelsinler. Çok mutluyuz. Maske yasağı kalktı, artık bıkmıştık maske yasaklarından. Buraya gelmekte çok büyük bize onur oldu" diye konuştu.

Etiyopyalı üniversite öğrencisi, Atatürk hakkındaki duygularını şöyle anlattı:

"Mustafa kemal Atatürk'ü tanıyorum. Türk insanları ve ülke için çok şey yaptı. Onun yerini gezmek için geldim. Türk insanları ne kadar ülkeyi seviyorlar onu gördüm."

Bir genç ise "Milli bağımsızlığımızın çok önemli bir günü benim için. Atatürk'ün gençlere hediye ettiği ve spor, sağlık alanında, değer verdiği bir gün. Bizim için çok değerli gençler için özellikle" sözleriyle duygularını ifade etti.

Bir genç de "Buraya gelmek cidden güzel bir duygu. Çünkü Atamızın olduğu yer. Bize armağan ettiği bir gün bugün. İnsanların bazıları bunu anlamıyor, cidden yani onları ben de anlamıyorum. Burayı anlatmakla görmek çok ayrı bir şey" şeklinde konuştu.