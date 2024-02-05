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Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-36" operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda örgüt elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen"KAFES-36" Operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarında örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı

YERLİKAYA: ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

"Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" sözleriyle operasyonun detaylarını veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7?? ilde düzenlenen "KAFES-36"operasyonlarında Suç Örgütü Üyesi şüphelilerin;

  • Yabancı Uyruklu şahısların KADIN PROFİLLİ sahte sosyal medya hesapları üzerinden, Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri,
  • Görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları,
  • Şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları,
  • Belli bir komisyon karşılığında Yabancı Uyruklu başka şahısları da ülkemize getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve
  • Şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.

Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı

ÇOK SAYIDA BELGE VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu; 2 adet otomobil, 33 adet cep telefonu, 27 adet sim kart, 47 adet farklı bankalara ait banka kartları, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile yabancı şahıslar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu.

Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı

"ŞAFAK SÖKERKEN GÜN BATARKEN OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK"

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek."

Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 18 şüpheli yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Ali Yerlikaya Operasyon Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Kara_kalem:

ÜLKEDE KIRMIZI IŞIK RADAR İHLALİ YAPANDAN FAZLA ÇETE VARMIŞ ÇETELER ÜLKEDE DEĞİL ÜLKE ÇETE İÇİNDE YAŞIYORMUŞ.

45
2
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Vscorpion:

Darısı her gün onlarca farklı ürünün fiyatını değiştiren zincir marketlerin başına inşallah!! Markete gittiğinde bunu görmeyen var mı bir tek benmi görüyorum neden herkes bu konuya tepkisiz sessiz?

18
2
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