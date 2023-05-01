YSK verileri paylaştı! Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen oy kullandı

14 Mayıs'a sayılı günler kala yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma işlemi devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu, 1 Mayıs saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'sinin oy kullandığını duyurdu.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Çok sayıda ülkenin Türkiye temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında gurbetçi vatandaşlar sandık başına gitti.

700 BİNE YAKIN GURBETÇİ SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışındaki oy kullanma süreci ile ilgili verileri paylaştı. YSK'nın verilerine göre, yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

SEÇMENLERİN ÇOĞUNLUĞU YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNE GİTTİ

Saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında oy kullandı.