Haberler

11 ülkeden öğrenciler Türk mutfağını öğrendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Türkçe Yaz Okulu'nda 11 ülkeden 12 öğrenci, ÇOMÜ'de Türk kültürünü ve geleneksel lezzetleri uygulamalı olarak öğrendi. Öğrenciler el açması börek ve şekerpare yaptı.

Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Türkçe Yaz Okulu kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitim alan 11 ülkeden 12 uluslararası öğrenci, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

Ruanda, Malezya, Ürdün, Tunus, Kuzey Makedonya, Karadağ, Kamboçya, Kazakistan, Tanzanya, Venezuela ve Endonezya'dan gelen öğrenciler, ÇOMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) koordinasyonunda yürütülen yaz okulunda Türkçe eğitiminin yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere katıldı.

Program kapsamında Assos, Troya Antik Kenti, Aynalı Çarşı, Kordon Boyu ve Truva Atı'nı gezen öğrenciler, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki şehitlikleri de ziyaret ederek, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıdı.

Öğrenciler ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansının destekleriyle kurulan ÇOMÜ Dardanos Mutfak Akademisinde düzenlenen atölyede geleneksel Türk mutfağının önemli lezzetlerinden el açması börek ve şekerpare hazırladı.

"Türk lezzetlerini öğrenmiş olacaklar"

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, AA muhabirine, bu yıl 11 farklı ülkeden gelen 12 öğrenciyi Çanakkale'de ağırladıklarını söyledi.

Yaz okuluyla yalnızca Türkçe öğretmeyi değil, öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanımalarını da amaçladıklarını ifade eden Gökkaya, şöyle konuştu:

"Öğrenciler 26 Temmuz'a kadar Türkiye'yi tanıma fırsatı bulacak. Ülkemizin danslarını, halk oyunlarını, el sanatlarını, gastronomisini bu öğrencilerimize anlatmayı, tanıtmayı ve sevdirmeyi hedefliyoruz. Onları farklı bir deneyim için mutfak akademisinde misafir ediyoruz. İnşallah burada hem güzel vakit geçirecekler hem de Türk lezzetlerini öğrenmiş olacaklar."

ÇOMÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Melek Kalın Salı da yaz okulu sayesinde yabancı öğrencilerin Türk kültürünü yaşayarak tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

ÇOMÜ Dardanos Mutfak Akademisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Babaç ise öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde bu tarifleri tanıtacaklarını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi Dairesinde görevli Çanakkale Kamp Koordinatörü Handan Ketencioğlu, öğrencilerin Çanakkale'yi çok beğendiğini, Türk mutfağına ait önemli lezzetleri yapma ve deneyimleme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını kaydetti.

Kazak öğrenci Gulzira Yerbolkyzy ise Çanakkale'de bulunmaktan ve Türk mutfağını yakından tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tunuslu Ahmed Nouairi de burada öğrendiklerini ülkesinde ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Burak Akay
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi

Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü

Ülkeyi sarsan göçmen dehşeti! Kadın erkek demeden kurşun yağdırdı
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Siyasetçi, iş insanı ve hukukçular var

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Siyasetçi ve iş insanları da var
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

Bu kez dönüşü yok! Savaştaki en güçlü kozlarını sahaya sürdüler
Sapık milyarder ölmedi mi? 'Jeffrey' diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı

Öldü denilen isme benzetti, adını seslenince panikle gaza basıp kaçtı
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu