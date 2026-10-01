Yunus Emre, Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki anıt mezarında dualarla anıldı

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir sınırlarının birleştiği yerdeki anıt mezarında anıldı.

Aksaray ve Kırşehir Valiliklerince Yunus Emre'nin Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyündeki anıt mezarında düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okundu, çilehane ziyaret edildi.

Etkinlikte konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, Anadolu'nun manevi mimarlarından, sevgi ve hoşgörünün abidesi Yunus Emre'yi anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Asırlar önce bu bereketli topraklarda filizlenen Yunus Emre'nin sesinin ırk, din ve dil ayrımı yapmadan tüm insanlığı birliğe çağırdığını belirten Duru, şöyle konuştu:

"Bu ses insanları kardeşliğe ve sevgiye çağıran ilahi bir nefes olmuştur. Şiirlerinde toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini vermiştir. Aksaray ve Kırşehir'den çağları aşan evrensel mesajlarını yaymıştır. Her yıl komşu ilimiz Kırşehir ile dönüşümlü olarak Yunus Emre'yi anıyoruz. Bu anlamlı törenler, ortak kültür mirasımızı, illerimiz arasındaki dostluğu ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektedir. Aksaray Valiliği olarak bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmayı en asil vazifelerimizden biri olarak görüyoruz."

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise Yunus Emre'yi anlamanın en sağlam yolunun eserlerine dikkatle kulak vermekten geçtiğini ifade etti.

Yunus Emre'nin Allah'a yönelen bir mutasavvıf olduğunu vurgulayan Demiryürek, "Şiirlerinin merkezinde ilahi aşk, insanın kendisini tanıması ve nefsini terbiye etmesi vardır. İnsan sevgisi de bu inanç dünyası içerisinde anlam kazanmaktadır. Kimsenin gönlünü incitmemek, yaratılana merhametle yaklaşmak onun için manevi olgunluğun gerekleridir." diye konuştu.

Program, Yunus Emre şiirlerinin okunması ve alıç dağıtılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA