Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem

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Yunanistan'ın "Milli Savunma Üniversitesi" adı altında yeni bir askeri yüksek eğitim kurumu hazırlığı yaptığı bildirildi.

Yunanistan'da, Milli Savunma ile Eğitim bakanlıkları yeni bir 'Milli Savunma Üniversitesi' kurulması için ortak çalışma başlattı.

ORTAK MÜFREDAT OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 veya 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu konudaki çalışmayla askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulması hedefleniyor.

ÜLKEDE ÖĞRENCİ SAYISI AZALDI

Ülkede, özellikle 2020 sonrası yüksek öğrenimde askeri okullara giren öğrenci sayısının sürekli azaldığı ve 2024'te bu okullara giren öğrenci sayısının mevcut kapasitenin yüzde 64'üne gerilediği görülüyor. Yeni yapılandırılacak sistemle, sadece askeri alanlarda değil bilim ve teknoloji gibi alanlarda eğitim verilmesi ve meslek lisesi mezunlarına yüzde 10 kontenjan tanınması planlanıyor.

BÜTÇE: 20 MİLYON EURO

Askeri okulların koşullarının genel olarak iyileştirilmesi için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir bütçe ayrılması ve öğrencilere verilen maddi desteğin artırılması da hedefleniyor. Yeni yapılanma kapsamında askeri yüksek eğitim kurumlarında doktora programlarına imkan sağlanması ve doktora araştırmalarının savunma sanayisi teknolojilerini de kapsaması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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