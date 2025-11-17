Yunanistan Unsurları Tarafından Geri İtilen 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6'sı çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 2'si çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı ilçe açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.