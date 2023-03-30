Yunanistan Savunma Bakanı, Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor! Hatay'ı ziyaret edecek

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin vurduğu Hatay'ı ziyaret edecek.

4 NİSAN'DA GELECEK

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.