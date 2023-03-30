Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan Savunma Bakanı, Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor! Hatay'ı ziyaret edecek

Güncel Haberler

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Türkiye'ye gelecek. Yunan Bakan, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin vurduğu Hatay'ı ziyaret edecek.

4 NİSAN'DA GELECEK

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.

Yunanistan Savunma Bakanı, Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor! Hatay'ı ziyaret edecekYunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar Yunanistan Türkiye Politika Güncel Haberler

title