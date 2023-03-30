Yunanistan Savunma Bakanı, Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor! Hatay'ı ziyaret edecek
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Türkiye'ye gelecek. Yunan Bakan, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin vurduğu Hatay'ı ziyaret edecek.
4 NİSAN'DA GELECEK
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.
TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.